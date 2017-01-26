Кличко в кожаных перчатках 22 раза отжался перед киевской мэрией (видео)

Мэр столицы принял участие в флешмобе #22PushUpChallenge в поддержку ветеранов боевых действий на востоке

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня принял участие в флешмобе #22PushUpChallenge в поддержку ветеранов боевых действий на востоке, получив эстафету от патрульной полиции Киева.

"Это – акция в поддержку украинских воинов, ветеранов, вернувшихся с востока Украины. Ее цель – привлечь внимание к проблемам адаптации военнослужащих в мирной жизни", – отметил Кличко.

Мэр надел кожаные перчатки и отжался на кулаках 22 раза, после чего передал эту эстафету своему брату Владимиру Кличко, который сможет распространить акцию в поддержку наших воинов и нашей страны за пределами Украины.

Напомним, ранее генералы Национальной гвардии Украины приняли участие во флешмобе 22PushupChallenge для поддержки ветеранов военных конфликтов.