Мэр Ирпеня задекларировал памятник

Сегодня, 18:40

Стоимость материалов, приобретенных чиновником, составляет 901 тысячу гривен

Владимир Карплюк задекларировал памятник
Владимир Карплюк задекларировал памятник

Мэр Ирпеня Владимир Карплюк указал 3 февраля в своей декларации материалы для памятника Тарасу Шевченко, сообщает "Апостроф".

Данная информация опубликована Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции. Стоимость материалов, приобретенных чиновником, составляет 901 тысячу гривен.

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В качестве продавца в декларации указан скульптор Олесь Сидорук, который, в частности, является автором памятного знака Шевченко на Аскольдовой могиле и памятнику Филиппу Орлику в Швеции.

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Напомним, летом прошлого года Владимира Карплюка подозревали в краже государственной земли. Карполюк является кумом мэра Бучи Анатолия Федорука. Виюле 2016 года прошли обыски в имении мэра Бучи Анатолия Федорука по делу о хищении 900 гектаров леса в Киевской области.
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