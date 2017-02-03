Мэр Ирпеня задекларировал памятник

Мэр Ирпеня Владимир Карплюк указал 3 февраля в своей декларации материалы для памятника Тарасу Шевченко, сообщает "Апостроф".

Данная информация опубликована Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции. Стоимость материалов, приобретенных чиновником, составляет 901 тысячу гривен.

В качестве продавца в декларации указан скульптор Олесь Сидорук, который, в частности, является автором памятного знака Шевченко на Аскольдовой могиле и памятнику Филиппу Орлику в Швеции.

Напомним, летом прошлого года Владимира Карплюка подозревали в краже государственной земли. Карполюк является кумом мэра Бучи Анатолия Федорука. Виюле 2016 года прошли обыски в имении мэра Бучи Анатолия Федорука по делу о хищении 900 гектаров леса в Киевской области.