На месте снесенных МАФов на КПИ появится сквер – Белоцерковец

Хозяева незаконных киосков на протяжение многих лет пользовались запретом на демонтаж и не платили налоги

МАФы на КПИ занимают бывший сквер, однако в планах городской администрации окончательно убрать все незаконные постройки и вернуть зеленую зону. Об этом в эфире "Обозреватель.LIVE" сообщил народный депутат Украины, советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.

По словам нардепа, с 2012-го года эти МАФы ни копейки не платили в городской бюджет на основании того, что они проходили по "липовым" судебным делам и находились под запретом на демонтаж. "Тогда балансодержатель принял решение навести порядок на своей балансовой территории, получив предписание. Балансодержателем является "Киевавтодор". Его в постановлении суда не было, ему запрет на демонтаж не был выписан. И балансодержатель начал демонтировать незаконные конструкции", – пояснил советник киевского мэра.

Как утверждает Белоцерковец, в планах города вернуть сквер. Собственники незаконных малых архитектурных форм должны были добровольно убрать свои конструкции. "Там вообще уникальная ситуация: незаконные МАФы стоят прямо возле выхода из лицея, по сути занимая бывшую зону сквера. Там был раньше сквер. От стенки МАФа до лицея меньше пяти метров", – говорит нардеп.

При этом МАФы были оформлены на общественную организацию, директором которой является помощница Ксении Ляпиной в четырех созывах Верховной Рады Лариса Новик.

Напомним, в начале декабря коммунальщики разгромили более 20-ти киосков. Вторая волна сноса МАФов в районе КПИ прошла в конце года.