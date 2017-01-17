Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Власть
На месте снесенных МАФов на КПИ появится сквер – Белоцерковец http://www.segodnya.ua/img/article/7891/25_main.1484667483.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/25_tn.1484667483.jpg Власть Хозяева незаконных киосков на протяжение многих лет пользовались запретом на демонтаж и не платили налоги 

На месте снесенных МАФов на КПИ появится сквер – Белоцерковец

Сегодня, 17:37

Хозяева незаконных киосков на протяжение многих лет пользовались запретом на демонтаж и не платили налоги 

Фото: &quot;Типичный Киев&quot;
Фото: "Типичный Киев"

МАФы на КПИ занимают бывший сквер, однако в планах городской администрации окончательно убрать все незаконные постройки и вернуть зеленую зону. Об этом в эфире "Обозреватель.LIVE" сообщил народный депутат Украины, советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.

По словам нардепа, с 2012-го года эти МАФы ни копейки не платили в городской бюджет на основании того, что они проходили по "липовым" судебным делам и находились под запретом на демонтаж. "Тогда балансодержатель принял решение навести порядок на своей балансовой территории, получив предписание. Балансодержателем является "Киевавтодор". Его в постановлении суда не было, ему запрет на демонтаж не был выписан. И балансодержатель начал демонтировать незаконные конструкции", – пояснил советник киевского мэра.

Как утверждает Белоцерковец, в планах города вернуть сквер. Собственники незаконных малых архитектурных форм должны были добровольно убрать свои конструкции. "Там вообще уникальная ситуация: незаконные МАФы стоят прямо возле выхода из лицея, по сути занимая бывшую зону сквера. Там был раньше сквер. От стенки МАФа до лицея меньше пяти метров", – говорит нардеп.

При этом МАФы были оформлены на общественную организацию, директором которой является помощница Ксении Ляпиной в четырех созывах Верховной Рады Лариса Новик.  

Напомним, в начале декабря коммунальщики разгромили более 20-ти киосков. Вторая волна сноса МАФов в районе КПИ прошла в конце года
налоги, бюджет, кпи, сквер, демонтаж, мафы, маф, киевавтодор, разгромили, народный депутат, Белоцерковец
Источник:

Обозреватель

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власть

Все незаконные конструкции будут убраны Фото: kiev24.ua

В Киеве снесут еще более тысячи МАФов – советник Кличко

Сегодня, 14:31

Все незаконные малые архитектурные форму будут убраны, а законные – приведены к единой форме

Бизнес

Юрий Луценко. Фото: архив

Луценко объяснил, как правильно сносить МАФы в Киеве

28 Декабря 2016, 17:31

По словам генпрокурора, вместо незаконных торговых точек могут появиться парки или скверы

Власть

Виталий Кличко, фото Антикор

Кличко пообещал продолжить борьбу с незаконными МАФами

27 Декабря 2016, 00:47

По словам столичного градоначальника, любая торговля должна быть законной и цивилизованной

Коммуналка

В Киеве насчитали тысячи МАФов-нарушителей

28 Ноября 2016, 10:29

Киоски находятся в зонах санитарной охраны инженерных сетей и канализации  

Бизнес

МАФы с алкоголем снесут

В Киеве демонтируют киоски, где продавали алкоголь

21 Ноября 2016, 11:56

114 МАФам аннулируют разрешительные документы  

Метро в Киеве

Киоски сносят. Фото: facebook.com/kyivmetro

В киевском метро массово демонтируют МАФы

1 Ноября 2016, 09:49

Станции освобождают от незаконных конструкций  

Бизнес

Снос МАФа. Фото: facebook.com/sergey.ristenko

В Киеве на станции метро "Льва Толстого" сносят незаконный МАФ

27 Октября 2016, 19:04

Этот киоск-"аксакал" дольше всех продержался в подземке  

Происшествия

<p>В столице массово сносят МАФы</p>

В Киеве за три недели снесли больше 100 МАФов

28 Июля 2016, 06:18

Общее количество демонтированных в течение первых 6,5 месяцев текущего года незаконных построек - 1140  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.