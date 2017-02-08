Первое в году заседание Киеврады: какие вопросы рассмотрят депутаты

Депутаты Киеврады не собирались на сессии уже больше месяца, поэтому предстоящее заседание, намеченное на 9 февраля, обещает быть насыщенным. Столичные депутаты обсудят ремонт в КГГА, создание уникального парка отдыха и выделение в центре Киева земельного участка для Музея Революции достоинства.

НОВАЯ МЭРИЯ И МУЗЕЙ. Уже в ближайшем будущем здание мэрии на Крещатике, 36, может преобразиться. Один из вопросов, которые в четверг будут рассматривать депутаты — проведение капремонта на первом этаже, благодаря которому он будет преобразован в комфортное публичное пространство.

Напомним, согласно рекомендациям, разработанным "Агентами змін", на первом этаже должно разместиться одно открытое помещение, где сотрудники мэрии будут принимать посетителей. Также эксперты советовали организовать современный ресепшен, комфортную зону ожидания, туристический информационный центр, детскую комнату, электронную очередь для посетителей. Деньги на ремонт, согласно решению, должны быть выделены из бюджета Киева.

"Предположить, во сколько обойдется ремонт, пока невозможно. Сумма будет известна после разработки проектно-сметной документации. Но реализовать все мы планируем до конца этого года", — сказал нам секретарь Киеврады Владимир Прокопив.

Намечаются первые подвижки и со строительством Мемориального комплекса Героям "Небесной сотни" — Музея Революции достоинства, который обещали возвести на пустыре по ул. Институтской, 3 (сейчас Аллея Героев "Небесной сотни"). На сессии депутаты проголосуют за разрешение на разработку проекта землеустройства об отведении земучастка площадью 1,23 га под музей. Сейчас на этом месте в самом сердце столицы — пустырь.

Музей. Один из проектов музея на Институтской, депутаты завтра разберутся с землей. Фото: terradignitas.kga.gov.ua

Напомним, каким может быть будущий музей, определили на конкурсе "Территория достоинства" еще полтора года назад. Тогда выбрали два лучших проекта, но земельный вопрос до сих пор остается нерешенным. К примеру, проект-победитель предполагал создание подземного музея с "лабиринтом света" и цифровой экспозицией, а имена всех погибших героев и живых участников Майдана предлагалось выгравировать в бетонных элементах конструкции.

ПАРК И КОНКУРС. Завтра на сессии депутаты будут голосовать за создание в столице нового парка "Почайна". По проекту, он разместится на земучастке ориентировочной площадью 10,1 га в Оболонском районе: вдоль реки Почайна до залива Вовкувата между просп. Степана Бандеры и ул. Электриков. Проект согласован на комиссиях и получил поддержку от КП "Плесо" и "Центра развития городской среды". А замдиректора департамента архитектуры КГГА Анна Бондар в Facebook уже даже анонсировала старт нового архитектурного конкурса на эскизный проект благоустройства территории парка "Почайна" и возрождения реки Почайны. Как известно, это одна из старейших рек Киева, в которой, согласно преданиям, князь Владимир крестил Киевскую Русь.

Кроме парка, на сессию традиционно вынесены несколько вопросов о создании новых скверов. Речь идет об участках на просп. Правды в Подольском районе, ул. Вишняковской в Дарницком районе, на пересечении ул. Вышгородской и Резервной в Оболонском районе.

Финансовые вопросы

В четверг на заседании депутаты собираются вносить изменения в главную смету Киева на 2017 год. По словам главы бюджетной комиссии Киеврады Андрея Странникова, распределят 50 млн грн на реализацию проектов киевлян в рамках общественного бюджета. Как ранее сообщала "Сегодня", жители поддержали 62 идеи, которые будут воплощены в городе в этом году.

Внесут изменения и в программу соцэкономразвития. К примеру, 20 млн грн собираются добавить на реконструкцию Бортнической станции аэрации.

Также депутаты Киеврады подготовили очередное обращение к Верховной Раде и Кабмину о справедливом распределении налога на доходы физлиц между государственным и столичным бюджетами.

"Сейчас в госбюджет зачисляется 60% НДФЛ, который администрируется в Киеве. В то время как другие города перечисляют государству только 40%", — пишут в обращении депутаты и просят оставлять 100% налога в бюджете столицы. Объясняют: без этих денег город не может качественно развиваться и выполнять функции столицы.