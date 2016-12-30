Под Киевом в новогоднюю ночь на дежурство выйдут более 500 полицейских

Правоохранители столичной области готовы обеспечить общественный порядок и безопасность людей во время празднования новогодних праздников. Так, 31 декабря и 1 января в всех районах региона будут дежурить более полутысячи полицейских и 160 гражданских активистов, сообщает ГУ НП Киевской области.

В новогоднюю ночь на территории области планируется 27 массовых гуляний и мероприятий, в которых примут участие около 20 тысяч местных жителей и гостей.

Чтобы празднование было безопасным, на охрану общественного порядка выйдут 560 полицейских, им будут помогать 160 представителей общественных формирований области.

Кроме этого, в резерве остаются бойцы полка полиции особого назначения и "Миротворец".