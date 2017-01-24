Проспект Героев Сталинграда в Киеве могут переименовать в проспект Ивасюка

Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали проект решения "О переименовании проспекта, бульваров, улиц, переулков, уточнении названий и возвращении исторического названия в городе Киеве". Об этом сообщает пресс-служба Киеврады.

Согласно проекту решения, предлагается уточнить названия двух улиц и переулка. Изменения касаются только написания имен:

- Ул. Алма-Атинская – ул. Алматинская (Днепровский р-н);

- Ул. Кустанайская – ул. Костанайская (Голосеевский р-н);

- Пер. Кустанайский – пер. Костанайский (Голосеевский р-н).

Также предлагается вернуть пер. Ладо Кецховели в Подольском районе историческое название – пер. Воздвиженский.

Кроме того, предполагается переименование следующих проспекта, бульваров, улиц и переулков:

- Бул. Дружбы Народов – в бул. Николая Михновского (Печерский р-н);

- Бул. Михаила Кольцова – в бул. Николая Руденко (Святошинский р-н);

- Ул. Гайдара – в ул. Семьи Праховых (Голосеевский р-н);

- Ул. Генерала Наумова – в ул. Людмилы Фои (Святошинский р-н);

- Ул. Маршала Тимошенко – в ул. Николая Кагарлицкого (Оболонский р-н);

- Ул. Московская – в ул. Дмитрия Годзенко (Печерский р-н);

- Ул. Новороссийская – в ул. Опришковская (Днепровский р-н);

- Ул. Александра Горовица – в ул. Василия Барки (Соломенский р-н);

- Ул. Петровского – в ул. Василия Щавинского (Деснянский р-н);

- Ул. Пугачева – в ул. Академика Ромоданова (Шевченковский р-н);

- Ул.Семашко – в ул. Николая Павлушкова (Святошинский р-н);

- Ул. Тропинина – в ул. Якубенковскую (Шевченковский р-н);

- Пер. Делегатский – в пер. Федоровский (Шевченковский р-н);

- Пер. Михаила Реута – в пер. Памвы Беринды (Печерский р-н);

- Просп. Героев Сталинграда – в просп. Владимира Ивасюка (Оболонский р-н).

Соответствующие переименование еще должна утвердить Киеврада на пленарном заседании.

Напомним, что в Киеве может исчезнуть улица Льва Толстого и появиться проспект, названный в честь чеченского боевого командира.