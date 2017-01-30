Система "Безопасный город" в Киеве: как она работает и в чем ее польза

В Киеве уже установлено более 3700 камер видеонаблюдения в рамках программы "Безопасный город". Эти камеры помогают подразделениям Национальной полиции в расследовании уголовных преступлений, но, прежде всего, они несут пользу столичным жителям. Об этом заявил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко во время еженедельного брифинга.

"Сегодня программа "Безопасный город" дает очень много для анализа ситуации на дорогах столицы. Например, мы можем фиксировать в онлайн-режиме нарушения правил дорожного движения, нарушение правил парковки, можем распознавать номера транспортных средств, а также контролировать движение по полосе для общественного транспорта ", – сообщил Владимир Бондаренко.

Мониторинговым центром сегодня могут пользоваться правоохранители и коммунальные службы, однако польза от внедрения системы имеют прежде всего киевляне. "В прошлом году мы говорили о роли системы в развитии транспортной инфраструктуры. Сегодня мы четко понимаем, что на базе этой системы могут быть развернуты различные подпрограммы: от автоматизированного управления дорожным движением к контролю за парковкой", – напомнил Владимир Бондаренко.

Руководитель аппарата также подчеркнул, что сегодня система опережает законодательную базу и теперь город ждет ответных шагов парламента и правительства для того, чтобы система, кроме возможности мониторинга, выполняла превентивную функцию.

Также в ближайшее время в столице планируется установка еще 4 тысяч смарт-камер, которые будут объединены в единый общегородской комплекс видеонаблюдения.

"В этом году мы ставим перед собой достаточно амбициозную задачу – покрытие камерами входов и выходов из Киевского метрополитена, основных транспортных магистралей, а также въездов и выездов из города", – отметил Владимир Бондаренко.