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Смог над Киевом: воздух проверяют на наличие вредных веществ http://www.segodnya.ua/img/article/7889/55_main.1484647564.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/55_tn.1484647564.jpg Власть Врачи рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно рано утром

Смог над Киевом: воздух проверяют на наличие вредных веществ

Сегодня, 12:05

Врачи рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно рано утром

Киев окутан дымкой. Фото: anton-petrus.livejournal.com
Киев окутан дымкой. Фото: anton-petrus.livejournal.com

Киевляне встревожены смогом, который накрыл столицу. "Наиболее вероятной причиной туманности над территорией Киева является снижение температуры, повышенная влажность воздуха и остатки продуктов жизнедеятельности города (атмосферные выбросы, выхлопные газы, в том числе, последствия работы промышленных предприятий). Такое явления называется метеорологическая дымка. Сейчас Главным управлением Госгорпродпотребслужбы Киева осуществляются контрольные замеры воздуха для определения наличия в воздухе концентрации вредных веществ. О результатах сообщим позже", – говорят в Киевской администрации.

Также здесь, со ссылкой на советы врачей, рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно рано утром. "Детям и беременным стоит отказаться от долгих прогулок. По возможности, использовать на работе системы кондиционирования и очищения воздуха", – сообщают в КГГА.

Тем временем, в аэропорту "Киев" сообщают, что, несмотря на туман, самолеты летают в обычном режиме. "Но следите, пожалуйста, за статусом своих рейсов на онлайн табло", – предупреждают в аэропорту.

Напомним, ранее в столичной ГСЧС нам сообщили, что на этой неделе поступает масса звонков от граждан с жалобами на едкий запах гари на Троещине, Оболони, Соломенке, Позняках.

"Люди жалуются на дымку над городом и запах гари. Мы принимаем звонки, выезжаем на проверку территории, но возгорания пока не замечены. Чтобы определить их характер и источник гари, нужен точный адрес возгорания, а люди его не называют. В такую погоду, возможно, запах гари слышен из-за горящего мусора, но опять-таки, что именно горит, мы пока сказать не можем", – сообщили "Сегодня" в ГСЧС Киева.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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