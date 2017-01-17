Смог над Киевом: воздух проверяют на наличие вредных веществ
Врачи рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно рано утром
Киевляне встревожены смогом, который накрыл столицу. "Наиболее вероятной причиной туманности над территорией Киева является снижение температуры, повышенная влажность воздуха и остатки продуктов жизнедеятельности города (атмосферные выбросы, выхлопные газы, в том числе, последствия работы промышленных предприятий). Такое явления называется метеорологическая дымка. Сейчас Главным управлением Госгорпродпотребслужбы Киева осуществляются контрольные замеры воздуха для определения наличия в воздухе концентрации вредных веществ. О результатах сообщим позже", – говорят в Киевской администрации.
Также здесь, со ссылкой на советы врачей, рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно рано утром. "Детям и беременным стоит отказаться от долгих прогулок. По возможности, использовать на работе системы кондиционирования и очищения воздуха", – сообщают в КГГА.
Тем временем, в аэропорту "Киев" сообщают, что, несмотря на туман, самолеты летают в обычном режиме. "Но следите, пожалуйста, за статусом своих рейсов на онлайн табло", – предупреждают в аэропорту.
Напомним, ранее в столичной ГСЧС нам сообщили, что на этой неделе поступает масса звонков от граждан с жалобами на едкий запах гари на Троещине, Оболони, Соломенке, Позняках.
"Люди жалуются на дымку над городом и запах гари. Мы принимаем звонки, выезжаем на проверку территории, но возгорания пока не замечены. Чтобы определить их характер и источник гари, нужен точный адрес возгорания, а люди его не называют. В такую погоду, возможно, запах гари слышен из-за горящего мусора, но опять-таки, что именно горит, мы пока сказать не можем", – сообщили "Сегодня" в ГСЧС Киева.
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