В Киеве хотят переименовать проспект Победы

Вчера, 15:50

Одной из главных магистралей столицы планируют вернуть историческое название 

Фото: Максим Козленко, Wikipedia
Фото: Максим Козленко, Wikipedia

Проспект Победы планируют переименовать в Брест-Литовский проспект. Соответствующее представление опубликовали на сайте Киеврады.

"Киевский городской совет решил переименовать проспект Победы в Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах в Брест-Литовский проспект", – говорится в тексте документа.

Сейчас проект решения находится на рассмотрении комиссии по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей и комиссии по вопросам культуры, туризма и информационной политики. После рассмотрения его вынесут на сессию Киеврады либо отправят на доработку.

Нынешнее название проспект Победы получил в 1985-м году. Ранее он назывался Брест-Литовским проспектом, а еще раньше – Брест-Литовским шоссе. 

Напомним, с 1-го марта на сайте киевской мэрии началось официальное обсуждение переименования станции метро "Петровка". Название хотят сменить на "Почайная" в честь одноименной исторической реки, которая протекает на территории Оболонского района. Обсуждение будет продолжаться до 1 мая.
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Источник:

Сегодня

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