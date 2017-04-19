В Киеве "исчезнут" станция метро "Петровка" и улица Толстого: все подробности

В столице продолжается процесс по переименованию. Вслед за улицами, проспектами, переулками и скверами горвласти взялись переназывать и станции столичной подземки. Так, ст. м. "Петровка" планируют присвоить новое название "Почайна" — в честь древней реки, бравшей свое начало на Оболони.

Предложение по переименованию вынесли на общественное обсуждение горожан в начале марта на сайте КГГА, и хоть до конца голосования осталось еще две недели, новое название для станции подземки поддержали 1310 человек, а против всего 449.

В ПОДЗЕМКЕ. Переименование станции "Петровка", название которой связывают с именем "красного революционера" Григория Петровского, вызвало бурную дискуссию. "Ничего не надо переименовывать! Стройте лучше новые линии метро и станции, тогда и можно ввести станцию "Почайна", — предлагает Андрей Рязанов.

"Считаю, что возвращение название реки Почайна в топонимику Киева имеет символическое значение. Это возможность получить важную информацию о прошлом своего края", — утверждает Татьяна Киричук.

Не обошлось и без юмора. Некоторые предложили назвать станцию "Джордж-Бушевской" или "Книжный рынок".

По словам президента Института реформ и развития Киева Александра Вовченко, есть все шансы, что "Петровку" переименуют. "После обсуждения проект решения рассмотрит профильная комиссия, а затем его вынесут на сессию Киеврады. Что же касается массового переименовании станций метрополитена, по моему мнению, его не будет. Перспектива переименования есть только у станций "Героев Днепра" и "Арсенальной", — говорит Вовченко.

По его словам, переназвать могут и станцию "Льва Толстого", так как в столице слишком много объектов названо в честь русского писателя, который был в Киеве всего один раз.

С НОВЫМИ ИМЕНАМИ. К слову, чтобы уменьшить количество "толстых" в городе на обсуждение общественности горвласти уже вынесли проект переименования ул. Толстого в честь украинского агронома и публициста Евгения Чикаленко. За высказались полтысячи горожан.

Помимо этого, киевляне обсуждают переименование еще трех улиц и двух скверов. На голосование вынесли улицу Октябрьскую на Святошино с новым названием Сулимовская, ул. Кировоградскую в Голосеево, предложили переименовать в честь погибшего на Востоке контрактника Владимира Брожко, и повторно ул. Ванды Василевской, присвоив ей имя украинского мецената и экономиста Богдана Гаврилишина.

К слову, улица "революционерки и поэтессы" уже выносилась на обсуждение. Переназвать ее хотели в честь генерала армии УНР Всеволода Змиенко, но в феврале этого года комиссия по переименованию поддержала инициативу секретаря Киеврады Владимира Прокопива присвоить улице имя Гаврилишина. Получат новые имена и две зеленые зоны в Шевченковском районе. Сквер им. Косиора переназовут в честь военного деятеля УНР Петра Болбочана, а зону отдыха им. Чкалова нарекут именем убитого в столице журналиста Павла Шеремета.

"Грушки" и "Киев-Демеевская"

За два года, в Киеве декоммунизировали 166 улиц, проспектов, площадей и дерусифицировали около 30. "Этот процесс продлится еще как минимум год. Московский мост до сих пор не переименовали. Было несколько вариантов: Георгия Фукса, Северный, Троещинский, Степана Бандеры, но профильная комиссия не поддержала переименование, поэтому проект решения даже не выносился на сессии Киеврады в прошлом году", — говорит Вовченко.

Горвласти продолжают инициировать новые переименования. В процессе переименования находятся две столичные ж/д станции: "Киев-Октябрьский", которую хотят назвать "Грушки" в честь исторической местности, и ст. "Киев-Московский" — на "Киев-Демеевский". "Нужно переименовать станции киевской электрички "Киев-Петровка", "Зенит" и "Рубежовская". Последнее название происходит от одноименной колонии, которая была когда-то расположена неподалеку. Уверен, что у нас есть гораздо лучшие названия для этой станции", — говорит Вовченко.