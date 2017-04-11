В Киеве массово демонтируют незаконные газовые заправки

Виталий Кличко отметил, что заправка на улице Григоренко, которую демонтировали столичные службы, размещена на земле, которую отвели для парковки

В Киеве осталось 55 незаконно установленных автогазозаправочных пунктов, которые столичные службы демонтируют в ближайшее время. Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил во время инспекции демонтажа незаконного автогазозаправочных пункта на ул. Григоренко.

"За две последние недели в Киеве демонтировали 236 незаконно установленных газовых заправок. Хочу отметить, что по оценкам экспертов прошлого года, такие заправки реализовали 126 тыс. тонн или 70% от общего объема реализации сжиженного газа. А бюджет Киева и страны недополучил из-за этого более 500 млн грн", – подчеркнул мэр.

Виталий Кличко отметил, что заправка на улице Григоренко, которую демонтировали столичные службы, размещена на земле, которую отвели для парковки.

"Представитель собственника сама подтвердила, что целевое назначение земли – зона парковки, но как видим, она используется как заправка", – отметил городской голова.

Виталий Кличко отметил, что в случае аварийной ситуации на газовой заправке радиус действия взрыва может достигать полкилометра.

"В прошлом году произошел взрыв на одном из таких объектов. К счастью, обошлось без жертв. Наша задача – сделать так, чтобы опасные объекты не появлялись там, где их не должно быть. Такие заправки несут потенциальную угрозу для жителей окрестных домов, ведь они размещены слишком близко к жилым домам, без разрешений администрации и соответствующих служб", – подчеркнул Виталий Кличко.

Сейчас таких заправок в Киеве осталось 55 и они будут демонтированы в ближайшее время.

"Сегодня мы также осуществляем очередной демонтаж такого объекта. Мы должны навести порядок в этой сфере и сделать все, чтобы бизнес работал в правовом русле", – отметил городской голова.