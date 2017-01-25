В Киеве могут переименовать музей русского искусства

Киевский национальный музей русского искусства могут переименовать в "Национальный музей "Киевская Галерея". Об этом в Facebook сообщила столичная активистка Елена Терещенко-Ескина.

По ее словам, комиссия Киеврады по переименованиям решила переименовать музей в "Национальный музей "Киевская Галерея", вернув ему название, данное советской властью после его конфискации.

Напомним, музей находится по адресу ул. Терещенковская, 9.