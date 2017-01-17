В Киеве может исчезнуть улица Льва Толстого и появиться проспект, названный в честь чеченского боевого командира

В Киеве до сих пор не закончен процесс декоммунизации улиц, которые носили тоталитарные названия. Впрочем, власти уже принялись за дерусификацию улиц. Сейчас на сайте КГГА идет голосование о присвоении новых названий 58 улицам столицы.

БОРИСОВ НЕ УГОДИЛ. Жаркие споры в соцсетях ведутся вокруг предложения назвать одну из улиц в Голосеевском районе в честь актера Олега Борисова. Он играл в театре Леси Украинки и снялся в фильме "За двумя зайцами" в роли Голохвастова, увековечив образ киевлянина начала прошлого века.

Краевед Михаил Кальницкий удивляется, что на сайте КГГА, где проходит голосование, многие голосуют "против" — 161 голос при 179 "за". "Не понимаю, почему в Киеве так не любят актера Олега Борисова. Ведь он создал яркий и запоминающийся кинообраз и очень любил Киев", — говорит Кальницкий. Кстати, сегодня — последний день голосования.

ЗА КОГО ГОЛОСУЮТ. Судя по ходу голосования, в Киеве могут появиться улицы в честь основательницы Конгресса украинских националистов Ярославы Стецько, писателя Григория Косынки, режиссера Леся Танюка, организатора воссоединения УНР и ЗУНР Степана Витвицкого, литовского князя Витовта, певца Назария Яремчука, поэта Евгения Плужника и даже чеченского полевого командира Исы Мунаева.

"В рамках декоммунизации осталось переименовать улицы Ванды Василевской и Николая Лебедева. Вместе с тем начался новый этап — дерусификация улиц, — сказал "Сегодня" Александр Вовченко, президент Института реформ и развития Киева. — Киев перенасыщен промосковскими названиями. И это притом, что у нас остаются неувековеченными большая часть героев Украины. До 17 января будет продолжаться обсуждение 58 пророссийских улиц, среди которых масса людей, которые не имеют никакого отношения к Киеву. Например, улицу Льва Толстого предлагают переименовать в улицу Евгения Чикаленко, украинского политика и мецената, который жил на этой улице".

К слову, киевляне уже отдали свои голоса за возвращение проспекту Победы исторического названия — Брест-Литовское шоссе. За переименование должна еще проголосовать Киеврада.