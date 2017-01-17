В Киеве может появиться 13 скверов и новый парк на Оболони

Комиссия Киеврады по вопросам бюджета и социально-экономического развития согласовала создание в столице парка и 13 скверов, сообщили в пресс-службе городского совета.

Так, новый парк отдыха планируют оборудовать в Оболонском районе. Земельный участок размером 2,55 гектара находится на улице Богатырской, к северу от залива Верблюд. "Обустройство там зеленой зоны не только улучшит благоустройство района, но и обезопасит земельный участок от застроек", – сообщил депутат Киеврады Владислав Михайленко.

Проект решения предусматривает возможность привлечения средств меценатов для проведения благоустройства территории и обустройство парка.

Также зеленые зоны предлагают обустроить по следующим адресам:

На пересечении проспектов Правды и Свободы, возле ТЦ "Орнамент" в Подольском районе;

На улице Малышко, 19 в Днепровском районе;

На площади Оболонской, 6 в Оболонском районе;

На улице Северной 2-Б, 2-В, 2-Г в Оболонском районе;

По улице Щусева, 8, 10-А, 12-А и домами по ул. Грекова, 18, 18-А, 22, 22-А в Шевченковском районе;

На улице Машиностроительной, 25-А в Соломенском районе;

На улице Гришка, 6-8 в Дарницком районе;

На улице Академика Заболотного, 94 в Голосеевском районе;

На улице Героев Днепра, 20, 20-А, 20-Б, 20-В, 22-А в Оболонском районе;

На улице Героев Днепра, 45 – 51 в Оболонском районе;

По проспекту Оболонский, 28-Б – 28-В в Оболонском районе;

По проспекту Оболонский, 34-Б и 34-Г в Оболонском районе;

На улице Академика Ефремова, 18 в Святошинском районе.

Соответствующие проекты решений должны еще рассмотреть на сессии Киеврады.