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В Киеве может появиться 13 скверов и новый парк на Оболони http://www.segodnya.ua/img/article/7891/41_main.1484671276.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/41_tn.1484671276.jpg Власть Комиссия Киеврады одобрила инициативу создания нескольких зеленых зон

В Киеве может появиться 13 скверов и новый парк на Оболони

Сегодня, 18:40

Комиссия Киеврады одобрила инициативу создания нескольких зеленых зон

В Киеве предлагают создать новый парк
В Киеве предлагают создать новый парк

Комиссия Киеврады по вопросам бюджета и социально-экономического развития согласовала создание в столице парка и 13 скверов, сообщили в пресс-службе городского совета.

Так, новый парк отдыха планируют оборудовать в Оболонском районе. Земельный участок размером 2,55 гектара находится на улице Богатырской, к северу от залива Верблюд. "Обустройство там зеленой зоны не только улучшит благоустройство района, но и обезопасит земельный участок от застроек", – сообщил депутат Киеврады Владислав Михайленко.

Проект решения предусматривает возможность привлечения средств меценатов для проведения благоустройства территории и обустройство парка.

Также зеленые зоны предлагают обустроить по следующим адресам:

  • На пересечении проспектов Правды и Свободы, возле ТЦ "Орнамент" в Подольском районе;
  • На улице Малышко, 19 в Днепровском районе;
  • На площади Оболонской, 6 в Оболонском районе;
  • На улице Северной 2-Б, 2-В, 2-Г в Оболонском районе;
  • По улице Щусева, 8, 10-А, 12-А и домами по ул. Грекова, 18, 18-А, 22, 22-А в Шевченковском районе;
  • На улице Машиностроительной, 25-А в Соломенском районе;
  • На улице Гришка, 6-8 в Дарницком районе;
  • На улице Академика Заболотного, 94 в Голосеевском районе;
  • На улице Героев Днепра, 45 – 51 в Оболонском районе;
  • По проспекту Оболонский, 28-Б – 28-В в Оболонском районе;
  • По проспекту Оболонский, 34-Б и 34-Г в Оболонском районе;
  • На улице Академика Ефремова, 18 в Святошинском районе.

Соответствующие проекты решений должны еще рассмотреть на сессии Киеврады.
парк, сквер, благоустройство, земельный участок
Источник:

"Сегодня"

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