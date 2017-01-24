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В Киеве на первом этаже мэрии появится публичное пространство http://www.segodnya.ua/img/article/7912/45_main.1485258424.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/45_tn.1485258424.jpg Власть Посетителям будут предлагать чай, а детей можно будет оставить в игровых комнатах  

В Киеве на первом этаже мэрии появится публичное пространство

Сегодня, 13:46

Посетителям будут предлагать чай, а детей можно будет оставить в игровых комнатах

 

Киеврада станет комфортнее для посетителей
Киеврада станет комфортнее для посетителей

Постоянная комиссия по вопросам собственности единогласно поддержала вопрос по организации публичного пространства в административном здании Киевского городского совета. Об этом в Facebook сообщил заместитель городского головы-секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив.

"Рад, что депутаты всех фракций согласны с замечаниями и предложениями "Агентів змін" по реформированию первого этажа. Здание мэрии построено в те времена, когда люди должны были бояться власти, поэтому никто не думал об удобстве и комфорте для людей, заботились только о своих помпезных кабинетах", – пишет Прокопив.

По его словам, в Киевраду должны приходить люди с детьми, и оставлять их в игровых комнатах. "К нам без проблем должны добираться люди с инвалидностью, которым предложат дождаться своей очереди в светлой комнате и предложат чаю", – добавил секретарь Киеврады.

Прокопив отметил, что после согласования на сессии Киеврады начнется работа над проектом, а после публичной презентации исполнители перейдут к выполнению работ. "Надеюсь, что справимся в этом году", – добавил он.
комиссия, депутаты, секретарь, киеврада, прокопив, Владимир Прокопив, публичное пространство
Источник:

"Сегодня"

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