В Киеве начался поиск инвесторов для СИЗО

Отремонтировать Лукьяновское СИЗО невозможно, и оно уже не является памятником архитектуры

Минюст начал поиск частных инвесторов для строительства новых следственных изоляторов для Киева и Львова за пределами городов.

Как поясняют в министерстве, сначала инвестор строит новое здание (для Киева — возможно, в Буче или Ирпене), туда переводят арестантов и после этого инвестору отдают освободившиеся участок и помещения на Лукьяновке. Тот уже будет решать, что сносить, а что — превратить в музей.

В ведомстве уверяют, что отремонтировать Лукьяновское СИЗО невозможно, и оно уже не является памятником архитектуры. Бюджет строительства новой тюрьмы под Киевом — $25—30 млн.