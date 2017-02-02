В Киеве начался поиск инвесторов для СИЗО

Сегодня, 07:19

Отремонтировать Лукьяновское СИЗО невозможно, и оно уже не является памятником архитектуры

Лукьяновское СИЗО
Лукьяновское СИЗО. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

Минюст начал поиск частных инвесторов для строительства новых следственных изоляторов для Киева и Львова за пределами городов.

Как поясняют в министерстве, сначала инвестор строит новое здание (для Киева — возможно, в Буче или Ирпене), туда переводят арестантов и после этого инвестору отдают освободившиеся участок и помещения на Лукьяновке. Тот уже будет решать, что сносить, а что — превратить в музей.

В ведомстве уверяют, что отремонтировать Лукьяновское СИЗО невозможно, и оно уже не является памятником архитектуры. Бюджет строительства новой тюрьмы под Киевом — $25—30 млн.
СИЗО, новое здание, минюст, лукьяновское сизо, инвестор
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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