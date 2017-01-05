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В Киеве планируют построить новую канатную дорогу и пешеходный мост http://www.segodnya.ua/img/article/7857/40_main.1483614043.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/40_tn.1483614043.jpg Власть Власти столицы ищут инвестора для строительства туристической инфраструктуры

В Киеве планируют построить новую канатную дорогу и пешеходный мост

Сегодня, 12:58

Власти столицы ищут инвестора для строительства туристической инфраструктуры

Киев хотят сделать привлекательным для туристов
Киев хотят сделать привлекательным для туристов

Столичные власти планируют начать строительство пешеходного моста в Киеве, который соединит Арку Дружбы народов с Владимирской горкой. По словам мэра столицы Виталия Кличко, это даст возможность создать новый туристический маршрут, сообщает КГГА.

"Мы также общаемся с инвесторами, чтобы начать строительство канатной дороги – с правого на левый берег, к Трухановому острову, и которая в будущем будет завязана на Гидропарк. Это тоже даст толчок для туристической привлекательности города", – рассказал Кличко в эфире телеканала NewsOne.

Мэр столицы отметил, что в рамках подготовки к Евровидению столичная власть будет уделять немало внимания развитию туристического потенциала Киева.
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Источник:

"Сегодня"

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