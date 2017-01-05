В Киеве планируют построить новую канатную дорогу и пешеходный мост

Столичные власти планируют начать строительство пешеходного моста в Киеве, который соединит Арку Дружбы народов с Владимирской горкой. По словам мэра столицы Виталия Кличко, это даст возможность создать новый туристический маршрут, сообщает КГГА.

"Мы также общаемся с инвесторами, чтобы начать строительство канатной дороги – с правого на левый берег, к Трухановому острову, и которая в будущем будет завязана на Гидропарк. Это тоже даст толчок для туристической привлекательности города", – рассказал Кличко в эфире телеканала NewsOne.

Мэр столицы отметил, что в рамках подготовки к Евровидению столичная власть будет уделять немало внимания развитию туристического потенциала Киева.