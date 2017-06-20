В Киеве потратят 30 миллионов на поиски "уставших" мостов

Сегодня, 19:11

Результаты экспертизы будут готовы к ноябрю текущего года

В городе хотят обследовать мосты
В городе хотят обследовать мосты

Киевские власти выделили КП "Киевавтодормост" средства в сумме 30 млн грн на специальное обследование 63 сооружений. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис. По его данным, в настоящее время проводится процедура определения исполнителей специального обследования.

"Ориентировочная дата предоставления всех технических отчетов по результатам обследования – ноябрь текущего года", – отметил первый заместитель председателя КГГА.

Он отметил, что после проведения экспертного обследования власть будет иметь полное представление о состоянии столичных мостов и сможет принимать необходимые меры для их улучшения.

Он отметил, что изношенность покрытия очень высока. "Много лет подряд мосты только эксплуатировались, и сегодня мы видим последствия того, как по городу курсировали большие грузовики, дороги существенно изношены не только из-за того, что они длительное время вообще не ремонтировались, но и из-за ненадлежащей эксплуатации", – отметил Геннадий Плис.
дороги, кгга, грузовики, мосты, обследование
Источник:

"Сегодня"

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