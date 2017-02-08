В Киеве согласовали переименование Музея русского искусства

Сегодня, 16:24

Принятое решение еще должно пройти через пленарное заседание Киеврады

Здание музея. Фото: ua.igotoworld.com
Здание музея. Фото: ua.igotoworld.com

Сегодня постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики согласовала переименование Киевского национального музея русского искусства. Об этом сообщает пресс-служба Киеврады.

Согласно проекту решения, Музей русского искусства может быть переименован в Национальный музей "Киевская картинная галерея" (сокращенно Киевская национальная картинная галерея). Фактически музею планируют возвратить историческое название, под которым он был открыт в 1922-м году.

"Мы предлагаем музея русского искусства вернуть историческое название. Согласно законодательству, вопрос изменения названия заведения относится к компетенции учредителя музея. Учредителем является Киевсовет, соответственно решение о переименовании может быть принято без учета мнения трудового коллектива", – пояснила председатель комиссии по вопросам культуры Виктория Муха.

Напомним, ранее о переименовании музея сообщала столичная активистка Елена Терещенко-Ескина. 
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Источник:

"Сегодня"

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