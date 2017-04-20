В киевских поликлиниках начинают внедрять электронные очереди

Сегодня, 17:32

Каждый пациент может дистанционно записаться к врачу на удобное время и не ждать напрасно


Электронная медицина в действии. Теперь выбрать врача и удобное время приема можно не выходя из дома. Преимущества системы уже почувствовали пациенты некоторых столичных поликлиник.

Поликлиника на столичном Подоле. Вместо привычной толпы возле кабинетов – почти пустые коридоры. Каждый пациент может дистанционно записаться к врачу на удобное время и не ждать напрасно.

Систему электронной очереди разрабатывают около тридцати IT-компаний, уполномоченных Министерством охраны здоровья. Программу устанавливают на компьютеры бесплатно. Нужно лишь согласие главного врача. Для записи в электронную очередь пациенту создадут специальную карточку. Это значительно ускорит прием.

Позаботились разработчики и о защите личных данных. Посмотреть историю болезни врач сможет только после разрешения пациента. Его номер телефона будет закреплен по электронной карточке. Для доступа – обязательное смс-подтверждение.

В то же время информацию о группе крови, аллергические реакции и операционные вмешательства оставят открытой. Такими преимуществами в столице первыми смогли воспользоваться жители Подольского района, а уже к концу года электронные карточки планируют внедрить во всех поликлиниках Киева.
киев, медицина, видео, поликлиники
Источник:

"Сегодня"

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