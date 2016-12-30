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В полиции Киевской области появился новый начальник http://www.segodnya.ua/img/article/7846/18_main.1483088309.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/18_tn.1483088309.jpg Власть Руководителем полиции столичного региона стал Дмитрий Ценов  

В полиции Киевской области появился новый начальник

Сегодня, 10:58

Руководителем полиции столичного региона стал Дмитрий Ценов

 

Полиция Киевской области уже прошла часть реформ. Фото: kv.npu.gov.ua
Полиция Киевской области уже прошла часть реформ. Фото: kv.npu.gov.ua

Полицию Киевской области официально возглавил Дмитрий Ценов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Приказ о назначении руководителя полиции столичного региона объявил вчера, 29 декабря, на расширенном межведомственном совещании временно исполняющий обязанности председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян.

Полковник полиции поздравил новоназначенного руководителя и отметил, что полиция Киевской области уже прошла часть реформ, а еще львиная доля ждет в следующем 2017 году, именно под профессиональным руководством практика. Основной задачей подразделений полиции остается профилактика преступности на улицах и раскрытие совершенных преступлений.
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Источник:

"Сегодня"

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