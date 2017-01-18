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В столице установили 57 теплопунктов, помогающие экономить тепловую энергию – Пантелеев http://www.segodnya.ua/img/article/7893/9_main.1484730189.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/9_tn.1484730189.jpg Власть Оборудование помогает экономить энергоресурсы благодаря системе погодного регулирования

В столице установили 57 теплопунктов, помогающие экономить тепловую энергию – Пантелеев

Сегодня, 11:00

Оборудование помогает экономить энергоресурсы благодаря системе погодного регулирования

Петр Пантелеев. Фото: КГГА
Петр Пантелеев. Фото: КГГА

За последние полтора года в столице установлено 57 индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). Оборудование установлено в жилых домах и учреждениях бюджетной сферы, где зафиксировано сверхлимитное потребление тепла. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Установление тепловых пунктов помогает не только равномерно распределять тепло в помещение, но и учитывать расходы на потребление тепла, обеспечивать экономию энергоресурсов благодаря системе погодного регулирования. Именно поэтому после установки счетчиков тепла город считает целесообразным оснащение домов теплопунктами, которые также существенно экономят средства киевлян на оплате коммунальных услуг. За последние 1,5 года мы установили 57 ИТП. Они поддерживают комфортные условия в здании при экономном расходовании энергоресурсов благодаря автоматическому регулированию отпуска тепловой энергии", – заявил он.

По словам Петра Пантелеева, уже в этом году город выделил на установку такого оборудования 35 млн грн.

"Дома будут избираться из соображений крупнейших энергозатрат. Специализированное коммунальное предприятие "Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях города Киева" осуществляет соответствующий мониторинг, на основе которого и выбираются объекты. Кроме того, в этом году мы выделяем 10 млн грн на ремонт систем отопления в домах, что поможет решить вопрос разбалансировки подачи тепла в квартирах", – сообщил заместитель председателя КГГА.

Также он отметил, что в течение прошлого года проведена комплексная термомодернизация в пяти школах и детсадах – СОШ № 264 (ул. Оноре де Бальзака, 8-Г), ДОУ № 565 (ул. Генерала Наумова, 25-А), ДОУ № 8 "Плай" (ул. Н. Ужвий, 7-А), ДОУ № 598 (ул. Автозаводская, 47), ДОУ № 96 (ул. Краснопольская, 19).

"Сейчас работы на завершающей стадии и мы готовимся к введению этих учреждений в эксплуатацию. Проведенная термомодернизация позволит экономить в учебных учреждениях до 50% энергоресурсов, не говоря о качественно иной уровень комфорта и безопасности в них ", – пояснил Петр Пантелеев.
кгга, расходы, потребление, энергоресурсы, Петр Пантелеев
Источник:

"Сегодня"

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