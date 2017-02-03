Виталий Кличко: Мы обновляем общественный транспорт столицы. 50 новых автобусов выйдут за неделю на маршруты

Сегодня, 10:38

Мэр отметил, что закупка новых автобусов позволит также открыть новые магистральные маршруты

Виталий Кличко. Фото: kievcity.gov.ua
Виталий Кличко. Фото: kievcity.gov.ua

Киевский городской голова Виталий Кличко осмотрел 50 новых автобусов, которые за неделю выйдут на маршруты Киева, и отметил, что столичная власть обновляет общественный транспорт столицы, чтобы он стал хорошей альтернативой частным перевозчикам, которые сегодня повышают тарифы на проезд.

"Мы делаем все, чтобы Киев был современным и комфортным городом, которым удобно передвигаться – и значительную роль в этом играет общественный транспорт. В прошлом году мы значительно обновили подвижной состав коммунального транспорта столицы. В частности, капитально отремонтировали 260 единиц подвижного состава. Закупили 61 троллейбус и 11 новых современных трамваев с низким уровнем пола. А также приобрели 50 автобусов, которые сегодня здесь осмотрели, – отметил Виталий Кличко. – Уже через неделю они начнут курсировать на маршрутах в столице – новыми автобусами усилят существующий подвижной состав, а на трех маршрутах его полностью обновят. Таким образом, сократится и интервал движения столичных автобусов".

Мэр столицы отметил, что по результатам тендера были закуплены 50 автобусов МАЗ, которые соответствуют всем современным украинским и европейским стандартам и нормам.
"Эти автобусы имеют низкий пол, приспособленные для людей с особыми потребностями, обустроены кондиционерами, экологическое состояние соответствует Стандарт EURO-5", – отметил мэр.

Виталий Кличко подчеркнул, что закупка новых автобусов позволит также открыть новые магистральные маршруты № 118 "ст. м. Черниговская – ст. м. Политехнический институт" и № 119 "ул. Смолича – Контрактовая площадь".

"Столичная власть обновляет общественный транспорт в столице, чтобы он стал хорошей альтернативой частным перевозчикам, которые сегодня повышают тарифы на проезд. И мы не только закупаем новый транспорт, но и открываем два новых маршрута по рекомендации Всемирного банка, вместе с которым разработали новую транспортную схему города", – отметил мэр столицы.

Виталий Кличко также отметил, что в июле 2015 года была создана спецстанция техобслуживания, которая работает над восстановлением автобусного парка.
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