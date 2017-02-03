Виталий Кличко: Мы обновляем общественный транспорт столицы. 50 новых автобусов выйдут за неделю на маршруты
Мэр отметил, что закупка новых автобусов позволит также открыть новые магистральные маршруты
Киевский городской голова Виталий Кличко осмотрел 50 новых автобусов, которые за неделю выйдут на маршруты Киева, и отметил, что столичная власть обновляет общественный транспорт столицы, чтобы он стал хорошей альтернативой частным перевозчикам, которые сегодня повышают тарифы на проезд.
"Мы делаем все, чтобы Киев был современным и комфортным городом, которым удобно передвигаться – и значительную роль в этом играет общественный транспорт. В прошлом году мы значительно обновили подвижной состав коммунального транспорта столицы. В частности, капитально отремонтировали 260 единиц подвижного состава. Закупили 61 троллейбус и 11 новых современных трамваев с низким уровнем пола. А также приобрели 50 автобусов, которые сегодня здесь осмотрели, – отметил Виталий Кличко. – Уже через неделю они начнут курсировать на маршрутах в столице – новыми автобусами усилят существующий подвижной состав, а на трех маршрутах его полностью обновят. Таким образом, сократится и интервал движения столичных автобусов".
Мэр столицы отметил, что по результатам тендера были закуплены 50 автобусов МАЗ, которые соответствуют всем современным украинским и европейским стандартам и нормам.
"Эти автобусы имеют низкий пол, приспособленные для людей с особыми потребностями, обустроены кондиционерами, экологическое состояние соответствует Стандарт EURO-5", – отметил мэр.
Виталий Кличко подчеркнул, что закупка новых автобусов позволит также открыть новые магистральные маршруты № 118 "ст. м. Черниговская – ст. м. Политехнический институт" и № 119 "ул. Смолича – Контрактовая площадь".
"Столичная власть обновляет общественный транспорт в столице, чтобы он стал хорошей альтернативой частным перевозчикам, которые сегодня повышают тарифы на проезд. И мы не только закупаем новый транспорт, но и открываем два новых маршрута по рекомендации Всемирного банка, вместе с которым разработали новую транспортную схему города", – отметил мэр столицы.
Виталий Кличко также отметил, что в июле 2015 года была создана спецстанция техобслуживания, которая работает над восстановлением автобусного парка.
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