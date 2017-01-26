Виталий Кличко открыл в Киеве Центр обработки данных "Безопасный город"

Мэр Киева Виталий Кличко открыл городской Центр обработки данных и отметил, что новейшие технологии обработки информации и внедрения программы "Безопасный город" позволят создать комплексную систему безопасности в столице. В Киеве уже установлено более 3700 камер видеонаблюдения, а еще 4 тыс смарт-камер, которые объединят в единый общегородской комплекс видеонаблюдения установят в столице в ближайшее время.

"Развитие современной инфраструктуры Киева – одно из наших ключевых задач. Современный город должен работать технологично. И в этом, в частности, нам поможет единая информационно-телекоммуникационная платформа, которая использует новейшие технологии обработки больших массивов данных и обеспечит безопасность в столице", – отметил Виталий Кличко.

Мэр столицы отметил, что городская власть уделяет особое внимание вопросам безопасности в Киеве. "Сложная ситуация в связи с агрессией против Украины, ухудшение криминогенной ситуации требуют эффективного реагирования. И реальным шагом к созданию системы безопасности в Киеве стал старт проекта "Безопасный город". Мы создаем общегородскую систему видеонаблюдения – за два месяца нам удалось установить 3423 камеры в школах, детских садах, поликлиниках, больницах, музеях и театрах. Еще 339 камер установлены в центре города и на автомобильных мостах через Днепр. А на Майдане Независимости разместили уникальную камеру с обзором на 360 градусов", – рассказал городской голова.

Виталий Кличко добавил, что в ближайшее время в столице планируется установить еще 4000 смарт-камер и объединить в единый общегородской комплекс уже имеющиеся системы видеонаблюдения.

"Это позволит полностью охватить столицу. В частности, мы уделяем внимание безопасности в общественных местах, на крупных инфраструктурных объектах и выходах из метро, – подчеркнул мэр Киева. – Также мы планируем привлечь к единой системе все камеры видеонаблюдения, которые работают в государственных и частных учреждениях. Сейчас их в Киеве около 100 тысяч, и мы должны объединить их в единую систему, которая позволит сделать наш город безопасным ", – добавил мэр.

По словам Виталия Кличко, функции смарт-камер очень разнообразны. Они заранее запрограммированный сценарий инцидентов и способны автоматически информировать ситуационный центр об опасности.

"В частности, благодаря функции распознавания государственных знаков с помощью камер столичные полицейские смогут эффективнее находить угнанные автомобили. Также такие функции позволяют полицейским, спасателям или врачам оперативно помогать киевлянам", – рассказал он.

К тому же, чтобы эффективно собирать и анализировать информацию со всего города, создана облачная платформа общей мощностью 11 тысяч каналов, которая обеспечит непрерывную запись видеоданных.

"Отдельные фрагменты системы" Безопасный город "уже развернуты в главных управлениях Национальной полиции и Службы безопасности Украины. В дальнейшем мы также привлечем к этой системе пожарной, спасательной, медицинской, дорожной и другие коммунальные и государственные службы. И я убежден, наша столица должна стать одним из самых безопасных городов Европы", – подытожил Виталий Кличко.