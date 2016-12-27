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Журналисты поймали на горячем кнопкодава в Киевском облсовете – СМИ (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7835/13_main.1482837610.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/13_tn.1482837610.jpg Власть Посторонняя девушка голосовала вместо депутата  

Журналисты поймали на горячем кнопкодава в Киевском облсовете – СМИ (видео)

Вчера, 13:32

Посторонняя девушка голосовала вместо депутата

 


В Киевском облсовете вместо депутата голосует посторонняя девушка. Об этом сообщает издание chesno.org.

По информации издания, 26 декабря на бюджетной сессии за "опоблоковца" Николая Фурдычко неоднократно голосовала неизвестная девушка.

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Фото: chesno.org

Карточка депутата была вставлена в слот системы для голосования. Очевидцем нарушения стал журналист Общественного движения "Честно", который зафиксировал его на видео.

В сессионном зале место депутата Николая Фурдычко расположено рядом с депутатским местом Светланы Березы.

Согласно полугодовому мониторингу движения "Честно", Фурдычко попал в список прогульщиков. Но, как оказалось, есть те, кто помогают депутату "исправить" нежелательную статистику и добавить голосов на бюджетной сессии.

Так 26 декабря вместо избранного общиной Таращи депутата сидела и голосовала неизвестная девушка.

"Между голосованиями за Фурдычко посторонняя особа время от времени передвигалась по залу с профессиональным зеркальным фотоаппаратом и делала снимки депутатов. В соцсетях мы нашли бывшую сотрудницу пресс-службы облсовета – Оксану Ковальчук – похожую на постороннего человека, который голосовал за Фурдычко. В профиле Оксаны есть даже фотографии в подобном платье", – пишет издание.

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Фото Оксаны Ковальчук в ВК

По информации в СМИ, Оксана Ковальчук в 2015 году была пресс-секретарем Александра Качного – председателя Оппоблока Киевщины. Осенью 2015 года на местных выборах, по данным ЦИК, Оксана Ковальчук баллотировалась от "Оппозиционного блока" в Киевский областной совет на 69 округе (г. Бровары).

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Девушка с фотоаппаратом, которая голосовала за Фурдычко, заподозрив, что ее снимают на планшет, покинула зал только перед голосованием за бюджет.

Депутаты жалуются, что такие случаи в Киевском облсовете не редкость.
бюджет, депутаты, кнопкодавы, облсовет, кнопкодавство

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