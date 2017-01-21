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В Киеве из-за ярмарок изменили маршруты четырех автобусов (схема проезда) http://www.segodnya.ua/img/article/7904/38_main.1484991453.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/38_tn.1484991453.jpg Транспорт Транспорт на Оболони и Троещине сегодня объезжает продуктовые торги

В Киеве из-за ярмарок изменили маршруты четырех автобусов (схема проезда)

Сегодня, 11:34

Транспорт на Оболони и Троещине сегодня объезжает продуктовые торги

Автобусы будут объезжать ярмарки. Фото: 112.ua
Автобусы будут объезжать ярмарки. Фото: 112.ua

В Киеве сегодня, 21 января в работу автобусов маршрутов №№ 61, 73, 98, 101 внесены изменения, сообщает "Киевпастранс". Изменения вносятся в связи с проведением продовольственных ярмарок на ул. Александра Сабурова, ул. Оболонском, ул. Милославской.

Так, движение автобусов маршрута № 61 на участке от ул. Оноре де Бальзака до просп. Владимира Маяковского организуют: от ул. Милославской до ул. Градинской по действующей трассе, далее: ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) – ул. Марины Цветаевой – просп. Владимира Маяковского – ул. Александра Сабурова, далее по действующей трассе;

61_01

движение автобусов № 73 в направлении ул. Милославской на участке от ул. Героев Днепра до ул. Маршала Тимошенко организуют по маршруту: ст. м. Героев Днепра – ул. Героев Днепра – ул. Зои Гайдай – ул. Маршала Тимошенко – просп. Оболонский, далее по действующей трассе;

73_01

движение автобусов маршрута № 98 на ул. Александра Сабурова, на участке от ул. Оноре де Бальзака до просп. Владимира Маяковского, организуют: от ул. Милославской до ул. Оноре де Бальзака по действующей трассе, далее: ул. Марины Цветаевой – просп. Владимира Маяковского – ул. Александра Сабурова, далее по действующей трассе;

98

движение автобусов № 101 на участке от ул. Маяковского до ул. Закревского организуют по трассе: от ст. м. "Петровка" до ул. Закревского по действующему маршруту, далее – ул. Марины Цветаевой – просп. Маяковского – ул. Милославская.

101
транспорт, киевпастранс
Источник:

"Сегодня"

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