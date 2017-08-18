19 и 20 августа движение транспорта на Одесской площади в Киеве будет ограничено

18 Августа 2017, 18:57

Ограничения связаны с ремонтом асфальтобетонного покрытия на путепроводе

В направлении движения с ул. Академика Заболотного до Кольцевой дороги будет ограничено движение транспорта. Фото: 1551.gov.ua
В направлении движения с ул. Академика Заболотного до Кольцевой дороги будет ограничено движение транспорта. Фото: 1551.gov.ua

В Киеве с 5:00 19 августа до 22:00 20 августа в направлении движения с ул. Академика Заболотного до Кольцевой дороги будет частично ограничено движение транспорта до двух полос движения в одном направлении.

Это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия на путепроводе на Одесской площади.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, в связи с повышением температуры воздуха до +28°С в столице вводится ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Ограничение будет действовать с 10:00 до 22:00
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Источник:

"Сегодня"

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