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Активисты заблокировали въезд авто в Киев и подожгли шину (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7911/16_main.1485242582.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/16_tn.1485242582.jpg Транспорт Протестующие на Гостомельском шоссе требуют принятия законопроекта по растаможке автомобилей

Активисты заблокировали въезд авто в Киев и подожгли шину (фото)

Сегодня, 09:21

Протестующие на Гостомельском шоссе требуют принятия законопроекта по растаможке автомобилей

Утром около семи часов утра 24 января активисты перекрыли въезд в Киев по Гостомельскому шоссе.

Как сообщает корреспондент "Сегодня.ua", догору возле КП перекрыли около 15 человек. 

Из-за этого автомобили, ехавшие из Бучи, Ирпеня и Гостомеля в столицу, попали в тянучку на несколько километров, что также подтверждают данные "Яндекс.Пробок".

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Кроме того, протестующие сожгли шину. Рядом лежит еще несколько покрышек, но их не зажигали.

Активисты требуют принятия законопроекта № 5567 (относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования). "Законопроект 5567 – Требуем доступные авто для каждого украинца либо будут гореть шины", – сообщали ранее в организации "АвтоЕвроСила"

"Наша задача – сделать европейскую систему растоможки. К [премьер-министру Владимиру] Гройсману пойдет ряд депутатов, которые будут требовать ускорить процесс принятия нашего законопроекта", – заявил глава организации Олег Ярошевич.

Напомним, что согласно статье 279 Уголовного кодекса Украины, блокирование транспортных коммуникаций карается по закону.

В частности, блокирование транспортных коммуникаций путем организации препятствий, отключения энергоснабжения или иным способом, которое нарушило нормальную работу транспорта или создавало опасность для жизни людей или наступление иных тяжких последствий, – наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.
киев, активисты, кп, въезд, автомобили, перекрыли, шоссе
Автор:

Людмила Князьская-Ханова

Источник:

"Сегодня"

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