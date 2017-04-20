Дизайн киевских проездных в мае посвятят "Евровидению"

В мае месячный проездной традиционно изменит дизайн. На этот раз он посвящен важному для Киева событию – песенному конкурсу "Евровидение-2017", соообщает "Киевпастранс".

На проездных изображен официальный символ "Евровидения" – ожерелье, и логотип песенного конкурса. Дизайн макета было согласован с НТКУ. "Это напомнит нашим пассажирам о песенном празднике, который начнется в Киеве уже в начале мая", – сообщил генеральный директор КП" Киевпастранс "Дмитрий Левченко.

Так будут выглядеть проездные в мае. Фото: "Киевпастранс"

Как сообщалось ранее, в Киеве обновили дизайн разовых билетов для проезда в общественном транспорте с целью повышения степени защиты. Кроме изменения цветовой гаммы на билетах содержится информация на английском языке для удобства иностранцев.

Новые талончики. Фото: "Киевпастранс"