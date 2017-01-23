Добраться до аэропорта "Борисполь" стало на 20 грн дороже

Проезд в "Полете" (Skybus), курсирующему по маршруту от Южного железнодорожного вокзала до аэропорта "Борисполь", подорожал с 60-ти до 80-ти грн. Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на официальную информацию на сайте аэропорта.

Как уточнили в осуществляющей перевозки службе предприятия АТАСС-Борисполь, изменение стоимости проезда произошло 1-го января 2017-го года. Также подорожал проезд и от метро Харьковская – теперь он обойдется в 50 грн вместо 35-ти.