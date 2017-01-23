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Добраться до аэропорта "Борисполь" стало на 20 грн дороже http://www.segodnya.ua/img/article/7909/1_main.1485176751.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/1_tn.1485176751.jpg Транспорт Изменение стоимости произошло с 1-го января 2017-го года, сообщают в компании

Добраться до аэропорта "Борисполь" стало на 20 грн дороже

Сегодня, 15:06

Изменение стоимости произошло с 1-го января 2017-го года, сообщают в компании

Фото: turistua.com
Фото: turistua.com

Проезд в "Полете" (Skybus), курсирующему по маршруту от Южного железнодорожного вокзала до аэропорта "Борисполь", подорожал с 60-ти до 80-ти грн. Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на официальную информацию на сайте аэропорта.

Как уточнили в осуществляющей перевозки службе предприятия АТАСС-Борисполь, изменение стоимости проезда произошло 1-го января 2017-го года. Также подорожал проезд и от метро Харьковская – теперь он обойдется в 50 грн вместо 35-ти. 
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Источник:

avianews.com

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