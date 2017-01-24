Евровидение в Киеве: транспорт будет ходить до четырех часов утра

В столице активно готовятся к проведению песенного конкурса Евровидение, который пройдет в мае в Международном выставочном центре (МВЦ). В НТКУ (организатор конкурса) детали мероприятия пока держат в секрете. А горвласти уверяют, что подготовка идет по плану, и уже вчера открыли первый информцентр для туристов в аэропорту "Киев" ("Жуляны"). "Город планомерно готовится к Евровидению. Сейчас в максимально короткие сроки в городе занимаются подготовкой тех объектов, которые были запланированы", — пояснил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ КОНДУКТОРОВ. Кроме ремонта, дорог особое внимание уделят транспорту: запустят дополнительные автобусы и речной трамвайчик. Изменения будут и в графике работы городского транспорта — на две недели его работу продлят до 4:00. А кондукторов и контролеров, которые будут работать в центральной части города обещают обучить английскому языку. Правда, денег из бюджета еще не выделили.

"Мы получили средства на организацию работы допавтобусов, брендирование подвижного состава на маршрутах, которые проходят рядом с местом проведения Евровидения. Установку современных павильонов ожидания со схемами маршрутов и доступом к интернету, приобретение и монтаж сенсорных информцентров. Планируем разместить схемы маршрутов на украинском и английском языках в салонах транспорта и создать англоязычную озвучку остановок", — пояснил гендиректор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко. А в марте в холле на двух станциях метро появится необычная реклама Киева — в 3D-формате.

ПОДСВЕТКА И ФОРМА. Также власти обещают к маю украсить город. Облагородят прилегающую к МВЦ территории, а также возле аэропортов и нескольких площадей в разных частях города. Также украсят въезды в Киев — там установят 3D-конструкции с ярким логотипом Киева. В апреле на клумбах у Центрального ж/д вокзала появятся красочные цветочные композиции в стиле Петриковской росписи. Обещают художественную подсветку мостов Патона и Метро. Подсветят даже кроны деревьев на Русановской набережной и Броварском проспекте.

К началу конкурса немного приоденут и медработников. Для медперсонала и водителей скорой помощи закупят новую униформу (4500 комплектов), а еще обещают оснастить 47 бригад скорой помощи GPS-навигацией.

ВРУЧАТ КЛЮЧИ. Какой логотип и слоган получит Евровидение в Киеве, в НТКУ пока не говорят, но обещают в феврале рассказать все детали. Тем временем в соцсетях уже появился ролик, в котором туристов приглашают посетить Киев. Веселый интурист уверяет, что за 200 евро в нашей столице можно отлично отдохнуть! В управлении туризма обещают, что в центре столицы будут размещены информационные стенды, а также заработают информационные центры. "Их будет шесть: два — в аэропортах "Борисполь" и "Киев", на авто и ж/д вокзалах, на Подоле и Майдане", — пояснили в КГГА.

Ожидается и символическая церемония передачи ключей проведения конкурса (их, по правилам, мэр Стокгольма должен вручить мэру Киева). Поговаривают, она состоится в конце января.

Создадут мегафан-зоны

Кроме небольших фан-зон в столице откроют и крупные — Eurovillage и EuroClub. "Первая — это большая фан-зона, доступная для всех. Она будет в центре города. Это место для проведения досуга, там будет установлен огромный экран, где можно будет посмотреть конкурс. EuroClub — локация, где каждый вечер (в течение двух недель) будут устраивать разные мероприятия, в том числе вечеринки для всех участников из 43 стран, журналистов и аккредитованных фанов. Где именно их обустроят, еще не определено", — пояснил начальник управления туризма КГГА Антон Тараненко.