Городская электричка в Киеве меняет график работы

Ознакомиться с новым расписанием можно на сайте "Киевпастранса"

С 24 августа работа городской электрички в Киеве будет организована по новому графику.

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Ознакомиться с новым расписанием можно на сайте www.kpt.kiev.ua в разделе "Пассажирам – маршруты и расписание движения" и на остановочных платформах и станциях, где курсирует городская электричка.

Напомним, в связи с уменьшением пассажиропотока в летний период (ориентировочно с 19 июня по 28 августа) отменяется курсирование "челночных" поездов на участке Киев-Петровка – Троещина.