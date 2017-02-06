Из-за сильного снегопада в Киеве ввели спецрежим для общественного транспорта

В связи с ухудшением погодных условий работа наземного общественного транспорта организована по специальному режиму движения. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

Напомним, сегодня утром, 6 февраля, из-за снегопада пробки в Киеве достигли максимальных десяти баллов. В целом по городу большое количество ДТП, которые ухудшают ситуацию с движением на дорогах.