Как будет ходить транспорт во время праздников в Киеве (схемы)

Вносятся изменения в работу автобусов и троллейбусов

В Киеве во время подготовки и проведения общегородских мероприятий по случаю празднования Дня Государственного флага Украины и 26-й годовщины независимости Украины вносятся изменения в работу автобусов маршрутов №№24, 35, 49, 62, 87, 95, 108, 114 и троллейбусов маршрутов №№6, 16, 18, 38.

С 21:00 21 августа до 6:00 28 августа, во время закрытия движения транспорта на ул. Крещатик (на участке от Майдана Незалежности до Европейской площади) внесены изменения в работу автобусов маршрутов №№24, 114, а именно:

- автобусы маршрута №24 будут курсировать от Национального музея истории Украины во II мировой войне до Европейской площади;

- автобусы маршрута №114 будут курсировать на двух участках:

- от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. Лобановского;

- от железнодорожного вокзала Центральный до ст.м. "Льва Толстого".

22 августа с начала движения до окончания мероприятий на Европейской площади (ориентировочно до 12:00), вносятся изменения в работу автобусов маршрутов №№24,62,114, а именно:

- движение автобусов маршрута №24 закрывается;

- движение автобусов маршрута №62 организовано от Ботанического сада до ст.м. "Арсенальная".

- движение автобусов маршрута №114 организовано на двух участках:

- от ул. Милославской до ул. Набережно-Крещатицкая по действующему маршруту, далее – ул. Почайнинская – ул. Сковороды – ул. Межигорская – ул. Электриков – ул. Набережно-Рыбальская, далее в направлении ул. Милославской по действующему маршруту;

- от железнодорожного вокзала Центральный до ст.м. "Площадь Льва Толстого".

23 августа с начала движения до окончания мероприятий, во время церемонии торжественного поднятия Главой государства Государственного флага Украины на Софийской площади вносятся изменения в движение троллейбусов маршрутов №№6, 16, 18, а именно:

- движение троллейбусов маршрута №6 организовано от Минского массива до ст.м. "Лукьяновская";

- Лукьяновская троллейбусов маршрутов №№16, 18 соответственно от ул. Академика Щусева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

24 августа с начала движения до окончания мероприятий, во время проведения парада войск на ул. Крещатик, вносятся изменения в работу автобусов маршрутов №№24, 55, 62, 114 и троллейбусов маршрута №38, а именно:

- движение автобусов маршрута №24 закрывается;

- движение автобусов маршрута №62 организовано от Ботанического сада до ст.м. "Арсенальная";

- движение автобусов маршрута №114 организовано на двух участках:

- от ул. Милославской до ул. Набережно-Крещатицкая по действующему маршруту, далее – ул. Почайнинская – ул. Сковороды – ул. Межигорская – ул. Электриков – ул. Набережно-Рыбальская, далее в направлении ул. Милославской по действующему маршруту;

- от железнодорожного вокзала Центральный до ст.м. "Площадь Льва Толстого".

С начала до окончания движения, во время проведения фестиваля "Печерский вернисаж" (на ул. Ивана Мазепы, ул. Суворова), внесены изменения в работу автобусов маршрутов №24, 55 и троллейбусов маршрута №38:

- движение автобусов маршрута №24 закрывается;

- движение автобусов маршрута №55 организовано по ул. Московской в обоих направлениях;

- движение троллейбусов маршрута №38 организовано от ст.м. "Выдубичи" до бул. Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной).

С 7:00 до 13:00, во время проведения третьего ежегодного легкоатлетического пробега "Забег в вышиванках", во время закрытия движение транспорта на Русановской набережной и Днепровской набережной на участке от ул. Княжий затон до просп. Соборности, вносятся изменения в работу автобусов маршрутов №№ 35, 49, 87, 95, 108, а именно:

- движение автобусов маршрута №35 в направлении ул. Подлипка организовано по трассе: ул. Урловская – ул. Княжий Затон – просп. Григоренко – просп. Николая Бажана, далее по действующему маршруту;

- движение автобусов маршрута №49 организовано по трассе: ст. м. "Левобережная" – ул. Евгения Сверстюка – ул. Ивана Миколайчука – ул. Амвросия Бучмы – ул. Павла Тычины – ул. Березняковская – ж/д пл. Левый берег;

- движение автобусов маршрута №95 организовано по трассе: Никольская Слободка – ул. Комбинатная – ул. Каховская – ул. Челябинская – ул. Шептицкого – ул. Евгения Сверстюка – ул. Ивана Миколайчука – ул. Амвросия Бучмы – ул. Павла Тычины – ул. Березняковская – ж/д пл. Левый берег;

- движение автобусов маршрута №87 организовано по трассе: ул. Шептицкого – ул. Евгения Сверстюка – ул. – ул. Березняковская – ул. Павла Тычины (в обратном направлении – ул. Амвросия Бучмы – ул. Ивана Миколайчука) – ул. Юрия Шумского – ж/д пл. Левый берег;

- движение автобусов маршрута №108 организовано по трассе: Улица Митрополита Шептицкого – ул. Евгения Сверстюка – просп. Соборности – Харьковское шоссе – ул. Тепловозная – просп. Петра Григоренко – ул. Анны Ахматовой – ул. Архитектора Вербицкого – ул. Декабристов – ст. м. "Харьковская".