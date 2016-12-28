Как будет работать киевский транспорт в новогоднюю ночь

В ночь на 1 января общественный транспорт столицы не будет работать всего один час

В новогоднюю ночь киевляне смогут гулять допоздна в центре города и добраться домой на общественном транспорте. По заверениям властей, транспорт будет работать практически всю ночь.

НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ. Как поясняют в департаменте транспорта КГГА, в ночь с 31 декабря на 1 января работу наземного транспорта (автобусы, трамваи и троллейбусы) продлят на три часа.

"Это означает, что работать они будут до четырех часов утра. Кроме того, подвижной состав "Киевпастранса" выйдет на линии в пять часов утра. Фактически транспорт в новогоднюю ночь не будет работать всего один час", — рассказали "Сегодня" в департаменте. Что же касается столичного фуникулера, то кататься на нем горожане смогут всю ночь. Работать он будет круглые сутки.

Также в новогоднюю ночь горожане смогут воспользоваться тремя ночными троллейбусными маршрутами №91H (Центральный ж/д вокзал — ул. Мило­славская), №92H (Южный ж/д вокзал — ул. Свободы), №93H (Ст. м. "Площадь Льва Толстого" — ул. Чернобыльская) и одним автобусным №137 (Центральный ж/д вокзал — ст. м. "Харьковская"). Запустят их 30 декабря, а ездить они будут с 23:00 до 6:00 (стоимость проезда — 3 грн) на постоянной основе. "Мы надеемся, что эти маршруты будут особо популярны в новогоднюю ночь", — рассказали в департаменте транспорта.



МЕТРО И ЭЛЕКТРИЧКА. Продлят в новогоднюю ночь на три часа и работу столичной подземки. "Сейчас мы решаем вопрос о продлении работы метрополитена и на Рождество. Возможно, поезда в этот день будут курсировать на три часа дольше", — рассказали нам в киевском метрополитене.

Внесут изменения в работу и городской электрички. Со 2 по 9 января работать она будет по графику выходного дня, а с расписанием можно будет ознакомиться на сайте "Киевпастранса". К слову, киевляне, которые захотят воспользоваться такси в новогоднюю ночь, будут вынуждены уплатить за поезд в полтора-два раза дороже. Таксисты уже предупреждают, что планируют традиционно поднять в эту ночь цены.

ПЕРЕКРОЮТ. Временно ограничат и движение транспорта по центральным улицам. Как пояснили нам в КГГА, планируется перекрыть улицу Владимирскую и Владимирский проезд рядом с Софийской и Михайловской площадями, где будет проходить основное празднование Нового года и Рождества. "Что же касается перекрытия других центральных улиц, то пока этот вопрос решается", — рассказали в КГГА.

КРАСОТА. К слову, некоторые троллейбусы, трамваи и даже маршрутки уже подготовились к праздникам, украсив салоны дождиком, игрушками и гирляндами. К примеру, в салоне одного из троллейбусов на маршруте №24 (пр. Свободы — ул. Северная) стекла окон даже разрисовали искусственным инеем. "Здорово, что у людей возникло желание создать праздничную атмосферу для пассажиров", — написала киевлянка Виктория Падий.