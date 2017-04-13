Как на Пасху будет работать транспорт в Киеве (схемы движения)

Несколько маршрутов будут работать на два часа дольше, а остановки перенесут ближе к храмам

В Киеве во время празднования Пасхи работу маршрутов общественного транспорта (в том числе маршрутного такси), которые проходят возле станций метрополитена, будет продолжена 15 апреля на час и начата 16 апреля на час раньше, сообщает "Киевпастранс".

Маршруты общественного транспорта, которые проходят возле станций метрополитена:

троллейбусные – 3, 5, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 37, 38, 40, 41, 45, 50;

трамвайные – 3, 5, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 29, 33;

автобусные обычного режима движения – 1т, 18, 20, 21, 33, 37 (с заездом на с/к "Чайка" в направлении ст. м. "Святошин"), 45, 53, 62, 95, 99, 114 , 115;

маршрутки – 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 457, 530, 537, 548, 550.

Также в ночь с 15 на 16 апреля будет продолжена работа:

станций линии скоростного трамвая на жилом массиве Троещина в 2:30 16 апреля и начата работа станций в 04:00;

станций линии скоростного трамвая на жилом массиве Борщаговка в 2:15 16 апреля и начата работа станций в 04:00.

Фуникулер будет работать в ночь с 15 на 16 апреля до 01:00 и с 05:00 16 апреля.

Кроме того, временно 15 и 16 апреля остановка троллейбусов маршрутов № 5, 8, 9, 17, 93Н и автобусов маршрутов № 24, 114, 118 "Улица Ивана Франко" в направлении площади Победы переносится на 50 метров вперед.

Временно 15 и 16 апреля на период перекрытия движения автотранспорта на нечетной стороне ул. Оноре де Бальзака, на участке от ул. Теодора Драйзера к просп. Генерала Ватутина, движение автобусов маршрута № 73 организуется в направлении ст. м. "Оболонь" на трассе:

ул. Радунская (от ул. Милославской) – ул. Градинская – ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) – ул. Теодора Драйзера – ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) – ул. Каштановая – просп. Владимира Маяковского – ул. Генерала Ватутина, далее по действующей трассе.

В случае перекрытия движения транспорта на четной стороне ул. Оноре де Бальзака, на участке от ул. Каштановая до ул. Теодора Драйзера, будет организовано:

движение автобусов маршрутов № 21 на трассе: ст. м. "Петровка" – ул. Московский – ул. Генерала Ватутина – ул. Владимира Маяковского – ул. Теодора Драйзера – ул. Оноре де Бальзака.

движение автобусов маршрутов № 73: от ст. м. "Оболонь" в просп. Генерала Ватутина на существующей трассе, дальше: ул. Генерала Ватутина – ул. Владимира Маяковского – ул. Теодора Драйзера – ул. Оноре де Бальзака – дальше на существующей трассе;

от ул. Милославской до ул. Бальзака на существующей трассе, дальше – ул. Бальзака – ул. Теодора Драйзера – просп. Маяковского – ул. Генерала Ватутина – дальше на существующей трассе.

После завершения церковных богослужений, с 05:00 до 10:00 16 апреля будет увеличено количество подвижного состава на маршрутах наземного общественного транспорта, которые пролегают возле мест их проведения в соответствии с пассажиропотоком.