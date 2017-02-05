Какой будет новая ветка скоростного трамвая в Киеве: шесть остановок от Старовокзальной до "Дворца спорта"

Сегодня, 07:13

Строительство новой ветки может начаться уже в начале 2018 года

Протяженность маршрута составит 3,65 км
Протяженность маршрута составит 3,65 км. Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

Киевляне смогут быстрее и удобнее добираться в центр города. В КГГА обещают продлить Борщаговскую линию скоростного трамвая, которая сейчас заканчивается на ул. Старовокзальной, до станции метро "Дворец спорта".

Как заявил заммэра Илья Сагайдак, строительство новой ветки может начаться уже в начале 2018 года, после того как будут проверены все расчеты и техвозможности. Протяженность маршрута составит 3,65 км, на нем будет шесть остановок. "Благодаря этому пассажиропоток, который сейчас составляет 140 тыс. пассажиров в сутки, увеличится на 60%", — добавляет гендиректор "Киевпастранса" Дмитрий Левченко.

Киевляне и эксперты идею поддерживают, но отмечают, что чиновники исправляют сделанную ранее ошибку. Ведь трамвайная линия до "Дворца спорта" уже существовала, но в 2000-х рельсы были демонтированы. "Сейчас этой линией скоростного пользуются много людей, которые добираются на работу в центр. Но пассажирам приходится ехать до вокзала, там пересаживаться в метро и перегружать и так загруженную станцию "Вокзальная". Продление линии поможет уменьшить нагрузку на станцию", — считает член Совета по урбанистике Григорий Мельничук.

Озвучили в КГГА и другие транспортные планы. Обещают, что к концу 2017 года по Борщаговской линии скоростного трамвая будут курсировать только новые современные составы (на сегодняшний день уже выпустили 10 польских Pesa и два львовских "Электрона"). Хотят реконструировать и транспортно-пересадочные узлы возле метро "Черниговская", "Петровка" и "Контрактовая площадь".
строительство, киевляне, левченко, скоростной трамвай, Pesa
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Современные трамваи на Борщаговской линии

Линию скоростного трамвая в Киеве продлят с Борщаговки до станции метро "Дворец спорта"

3 Февраля, 12:58

Ориентировочная дата завершения работ - 2019 год

Транспорт

После пожара станцию еще не полностью починили

Когда в Киеве отремонтируют станцию скоростного трамвая, на которой был пожар

20 Января, 18:58

"Полевую", после масштабного пожара в сентябре, будут восстанавливать за счет бюджета и "Киевпастранса"

Транспорт

В Киев доставили новый скоростной трамвай с низким полом

22 Ноября 2016, 11:30

К концу года Киев получит еще 9 современных трамваев  

Транспорт

Через неделю Киев получит восемь новых трамваев Pesa

8 Декабря 2016, 09:23

Все составы будут отправлены 12 и 15 декабря

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования