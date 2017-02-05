Какой будет новая ветка скоростного трамвая в Киеве: шесть остановок от Старовокзальной до "Дворца спорта"

Киевляне смогут быстрее и удобнее добираться в центр города. В КГГА обещают продлить Борщаговскую линию скоростного трамвая, которая сейчас заканчивается на ул. Старовокзальной, до станции метро "Дворец спорта".

Как заявил заммэра Илья Сагайдак, строительство новой ветки может начаться уже в начале 2018 года, после того как будут проверены все расчеты и техвозможности. Протяженность маршрута составит 3,65 км, на нем будет шесть остановок. "Благодаря этому пассажиропоток, который сейчас составляет 140 тыс. пассажиров в сутки, увеличится на 60%", — добавляет гендиректор "Киевпастранса" Дмитрий Левченко.

Киевляне и эксперты идею поддерживают, но отмечают, что чиновники исправляют сделанную ранее ошибку. Ведь трамвайная линия до "Дворца спорта" уже существовала, но в 2000-х рельсы были демонтированы. "Сейчас этой линией скоростного пользуются много людей, которые добираются на работу в центр. Но пассажирам приходится ехать до вокзала, там пересаживаться в метро и перегружать и так загруженную станцию "Вокзальная". Продление линии поможет уменьшить нагрузку на станцию", — считает член Совета по урбанистике Григорий Мельничук.

Озвучили в КГГА и другие транспортные планы. Обещают, что к концу 2017 года по Борщаговской линии скоростного трамвая будут курсировать только новые современные составы (на сегодняшний день уже выпустили 10 польских Pesa и два львовских "Электрона"). Хотят реконструировать и транспортно-пересадочные узлы возле метро "Черниговская", "Петровка" и "Контрактовая площадь".