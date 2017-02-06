Киев будет закрыт для грузовиков до восьми вечера

Сегодня, 16:13

На въездах в столицу будут оборудованы пункты обогрева для водителей

 

Городские власти призывают водителей не выезжать в город на личном автотранспорте
Городские власти призывают водителей не выезжать в город на личном автотранспорте. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В связи со сложными погодными условиями ограничение въезда грузовиков в Киев продлили до 20:00 понедельника, 6 февраля.

На въездах в столицу при необходимости будут оборудованы пункты обогрева для водителей крупногабаритного транспорта.

"Сейчас мы вместе с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям открываем стационарные пункты обогрева в актуальных точках, где есть наибольшая концентрация крупногабаритного транспорта. А именно в районе постов ГАИ на Бориспольской и Гостомельской трассах. В приспособленных для холодных условий палатках водители смогут и согреться, и выпить горячего чая", – сообщил заместитель директора Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды – начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук.

Кроме того, по его информации, во всех других направлениях, где остановились грузовики (в частности, на Одесской трассе) будут курсировать мобильные пункты обогрева – автобусы, где можно будет согреться и выпить горячего чая.

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"Мы держим прямую связь с полицией, которая в режиме онлайн будет отслеживать наибольшие скопления транспорта на трассах. И направлять автобусы с термосами туда, где в этом есть наибольшая потребность. Если же ситуация обострится, то обустроим дополнительные стационарные пункты обогрева", – заверил Ткачук.

Учитывая существенное ухудшение погодных условий, городские власти призывают водителей не выезжать в город на личном автотранспорте без необходимости, отдав предпочтение коммунальному общественному транспорту.

К тем, кто все-таки выехал в город, власти обращаются с просьбой соблюдать правила дорожного движения и не парковать автомобили на обочинах дорог или в неположенных местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Припаркованные на проезжей части автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы.
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Источник:

"Сегодня"

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