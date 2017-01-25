Киев остановился в пробках из-за снега и ДТП

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Уровень дорожных заторов в столице оценивается на шесть баллов

В столице пробки. Фото: AFP
В столице пробки. Фото: AFP

В среду, 25 января, по состоянию на 9:15 утра пробки в Киеве по данным сервиса "Яндекс.Пробки" достигли шести баллов.

Движение транспорта так или иначе затруднено на всех мостах, особенно медленно из-за ДТП движутся Московский и Южный мосты, а также мост Патона. На Левом берегу сильные проблемы с движением авто фиксируются на Дарницкой площади и выезде с Троещины.

Больше трудностей возникает в центре, на западе и юго-западе Киева, где начался снегопад. Так, сложно добраться до центра столицы по проспекту Победы, проспекту Комарова и Чоколовскому бульвару. Стоит также Протасов Яр и проспект Лобановского.

В центре города основные трудности наблюдаются на Набережном шоссе, проспекте Леси Украинrb, Бессарабской площади и площади Победы.

В целом по городу большое количество ДТП, которые ухудшают ситуацию с движением на дорогах.

Кольцевая дорога тянется в пробках на юго-западе столице.

По прогнозам сервиса, через час ситуация с пробками в Киеве немного улучшится, а оценка интенсивности заторов упадет до четырех баллов.
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Источник:

"Сегодня"

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