Киевляне из-за снега штурмовали метро
Пассажиропоток в подземке вырос на десятки тысяч пассажиров
В понедельник из-за сильного снегопада, который обрушился на столицу, многие киевляне отказались от своих авто и пересели в общественный транспорт.
Так, в "Киевском метрополитене" подсчитали, что 6 февраля метро воспользовались на 107, 6 тысяч пассажиров больше, чем в обычный понедельник. "Всего перевезли 1 млн 597 тыс. пассажиров. Мы рады каждому из вас и ждем каждый день при любой погоде", – говорят в "Киевском метрополитене.
Напомним, очень много пассажиров было вчера и в наземном общественном транспорте. Тем не менее, гигантских пробок на дорогах избежать не удалось, утром загруженность дорог достигла 10 баллов.
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