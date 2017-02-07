Киевляне из-за снега штурмовали метро

В понедельник из-за сильного снегопада, который обрушился на столицу, многие киевляне отказались от своих авто и пересели в общественный транспорт.

Так, в "Киевском метрополитене" подсчитали, что 6 февраля метро воспользовались на 107, 6 тысяч пассажиров больше, чем в обычный понедельник. "Всего перевезли 1 млн 597 тыс. пассажиров. Мы рады каждому из вас и ждем каждый день при любой погоде", – говорят в "Киевском метрополитене.

Напомним, очень много пассажиров было вчера и в наземном общественном транспорте. Тем не менее, гигантских пробок на дорогах избежать не удалось, утром загруженность дорог достигла 10 баллов.