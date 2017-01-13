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Киевляне облюбовали ночной троллейбус с ж/д вокзала на Троещину http://www.segodnya.ua/img/article/7880/49_main.1484316370.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/49_tn.1484316370.jpg Транспорт За две недели работы им воспользовались 2025 ночных пассажиров  

Киевляне облюбовали ночной троллейбус с ж/д вокзала на Троещину

Сегодня, 16:05

За две недели работы им воспользовались 2025 ночных пассажиров

 

Ночной троллейбус в Киеве
Ночной троллейбус в Киеве. Автор фото: Богдан Россинский, "Сегодня"

За две недели работы ночных маршрутов КП "Киевпастранс" общественный транспорт перевез 3731 пассажира, а на этой неделе – более 2200 пассажиров. Об этом в Facebook сообщил генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко.

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По его словам, наибольшей популярностью пользуется троллейбусный маршрут №91Н, который связывает жилой массив Троещина с Центральным железнодорожным вокзалом. За две недели работы им воспользовались 2025 ночных пассажиров.

"Мы наблюдаем положительную динамику в развитии ночных маршрутов. Поэтому в планах есть внедрение еще одного ночного троллейбусного маршрута, который свяжет Майдан Незалежности и улицу Северную", – сообщил Левченко.
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Источник:

"Сегодня"

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