Киевляне облюбовали ночной троллейбус с ж/д вокзала на Троещину

За две недели работы им воспользовались 2025 ночных пассажиров

За две недели работы ночных маршрутов КП "Киевпастранс" общественный транспорт перевез 3731 пассажира, а на этой неделе – более 2200 пассажиров. Об этом в Facebook сообщил генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко.

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По его словам, наибольшей популярностью пользуется троллейбусный маршрут №91Н, который связывает жилой массив Троещина с Центральным железнодорожным вокзалом. За две недели работы им воспользовались 2025 ночных пассажиров.

"Мы наблюдаем положительную динамику в развитии ночных маршрутов. Поэтому в планах есть внедрение еще одного ночного троллейбусного маршрута, который свяжет Майдан Незалежности и улицу Северную", – сообщил Левченко.