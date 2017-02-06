Киевляне пережили максимальные пробки: самый длинный затор – больше 10 км (фото)

Сегодня, 12:54

На каких улицах стояли дольше всего

 


Снегоуборочной техники мало, транспорт ходит с перебоями

Снегоуборочной техники мало, транспорт ходит с перебоями

Снегоуборочной техники мало, транспорт ходит с перебоями

Снегоуборочной техники мало, транспорт ходит с перебоями

Снегоуборочной техники мало, транспорт ходит с перебоями

Снегоуборочной техники мало, транспорт ходит с перебоями
фото: Влад Антонов

Сегодня утром из-за снегопада пробки в столице достигли 10 баллов. Ситуация на дорогах радикально отличалась от обычного дня (см. график).

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По данным сервиса "Яндекс.Пробки" самый длинный затор длиной 10.4 км зафиксирован в 10:09. Стоял проспект Генерала Ватутина, Московский мост, проспект Степана Бандеры, улица Елены Телиги (от проспекта Владимира Маяковского до улицы Ольжича).

В 10:17 зафиксирована пробка длиной 8.5 км на Брест-Литовском шоссе и проспекте Победы (от остановки "Центр "Укрчастотнагляд" до остановки "Парк "Нивки").

В 09:23 на 6.4 км растянулась пробка по улицам Киквидзе, бул. Леси Украинки, ул. Бассейной, Бессарабской площади, бул. Тараса Шевченко, пл. Победы (от Неманской улицы до Воздухофлотского проспекта).

В 08:45 стояли проспект Героев Сталинграда, Набережно-Рыбальская улица, Гаванский мост – длина пробки 6.4 км (от улицы Маршала Тимошенко до Набережно-Крещатицкой улицы).

В 09:21 пробка длиной в 6,4 км "охватила" проспект Юрия Гагарина, проспект Соборности, мост Патона, бул. Дружбы Народов, улица Ивана Мазепы (от улицы Павла Усенко до Национального музея истории Украины во Второй мировой войне).

Тем временем в Киеве из снега слепили так называемого "ждуна", который стал героем соцсетей в последнее время.

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Фото: facebook.com/sturm5.11
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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