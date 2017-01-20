"Киевпастранс" пообещал столичным влюбленным сюрприз на День святого Валентина
Кроме того, месячный проездной на февраль украсили сердечками
КП "Киевпастранс" снова изменил внешний вид месячного проездного билета.
Проездной билет на февраль посвящен самому романтическому празднику года – Дню Святого Валентина. Новый проездной украшен милыми сердечками. "Надеемся, что обновленный проездной билет передаст романтическое настроение нашим пассажирам", – отмечают в пресс-службе "Киевпастранса".
Также в КП отметили, что у них есть приятная новость для влюбленных, которых 14 февраля ждет маленький сюрприз. Подробности в "Киевпастрансе" обещают сообщить позже.
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