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"Киевпастранс" пообещал столичным влюбленным сюрприз на День святого Валентина http://www.segodnya.ua/img/article/7902/37_main.1484922993.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/37_tn.1484922993.jpg Транспорт Кроме того, месячный проездной на февраль украсили сердечками  

"Киевпастранс" пообещал столичным влюбленным сюрприз на День святого Валентина

Сегодня, 16:35

Кроме того, месячный проездной на февраль украсили сердечками

 

Проездные на февраль. Фото: kpt.kiev.ua
Проездные на февраль. Фото: kpt.kiev.ua

КП "Киевпастранс" снова изменил внешний вид месячного проездного билета.

Проездной билет на февраль посвящен самому романтическому празднику года – Дню Святого Валентина. Новый проездной украшен милыми сердечками. "Надеемся, что обновленный проездной билет передаст романтическое настроение нашим пассажирам", – отмечают в пресс-службе "Киевпастранса".

Также в КП отметили, что у них есть приятная новость для влюбленных, которых 14 февраля ждет маленький сюрприз. Подробности в "Киевпастрансе" обещают сообщить позже.
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Источник:

"Сегодня"

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