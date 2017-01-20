Когда в Киеве отремонтируют станцию скоростного трамвая, на которой был пожар

В Киеве остановка скоростного трамвая "Полевая" еще в сентябре пострадала от пожара. Киевляне жалуются, что на станции до сих пор не работают турникеты, а часть павильона перекрыта, и электронное табло не показывает время прибытия трамваев.

"На станции скоростного трамвая "Полевая" горела лишь щитовая, произошло короткое замыкание в электропроводке. Наши специалисты почти сразу восстановили там электроснабжение, а вот ремонтные работы запланированы на этот год. Все трамвайные остановки ремонтируем по очереди, так, недавно мы завершили ремонтные работы на остановке "Гната Юры", оборудовали ее подъемниками для людей с ограниченными возможностями. Проводить ремонт будут не только за счет бюджетных средств, но и за деньги коммунального предприятия "Киевпастранс", – рассказала Анна Бондарь, начальник службы маркетинга КП "Киевпастранс"э

Она также отметила, что на предприятии работает центр контроля качества пассажирских перевозок, куда жители столицы могут пожаловаться или оставить свои пожелания относительно работы коммунального транспорта. Горячая линия центра — (044) 528-30-11, или же можно оставить письменное сообщение на сайте "Киевпастранса". Специалисты обязаны сразу же отреагировать на данную проблему.