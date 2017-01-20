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Когда в Киеве отремонтируют станцию скоростного трамвая, на которой был пожар http://www.segodnya.ua/img/article/7902/94_main.1484929448.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/94_tn.1484929448.jpg Транспорт "Полевую", после масштабного пожара в сентябре, будут восстанавливать за счет бюджета и "Киевпастранса"

Когда в Киеве отремонтируют станцию скоростного трамвая, на которой был пожар

Сегодня, 18:58

"Полевую", после масштабного пожара в сентябре, будут восстанавливать за счет бюджета и "Киевпастранса"

После пожара станцию еще не полностью починили
После пожара станцию еще не полностью починили

В Киеве остановка скоростного трамвая "Полевая" еще в сентябре пострадала от пожара. Киевляне жалуются, что на станции до сих пор не работают турникеты, а часть павильона перекрыта, и электронное табло не показывает время прибытия трамваев.

"На станции скоростного трамвая "Полевая" горела лишь щитовая, произошло короткое замыкание в электропроводке. Наши специалисты почти сразу восстановили там электроснабжение, а вот ремонтные работы запланированы на этот год. Все трамвайные остановки ремонтируем по очереди, так, недавно мы завершили ремонтные работы на остановке "Гната Юры", оборудовали ее подъемниками для людей с ограниченными возможностями. Проводить ремонт будут не только за счет бюджетных средств, но и за деньги коммунального предприятия "Киевпастранс", – рассказала Анна Бондарь, начальник службы маркетинга КП "Киевпастранс"э

Она также отметила, что на предприятии работает центр контроля качества пассажирских перевозок, куда жители столицы могут пожаловаться или оставить свои пожелания относительно работы коммунального транспорта. Горячая линия центра — (044) 528-30-11, или же можно оставить письменное сообщение на сайте "Киевпастранса". Специалисты обязаны сразу же отреагировать на данную проблему.
короткое замыкание, скоростной трамвай, ремонтные работы, киевпастранс
Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

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