Контролеры в Киеве работают вместе с полицейскими (видео)

Сегодня, 23:09

Согласно статистике коммунальщиков, в Киеве не платят за проезд 13% пасажиров, а штраф составляет 60 грн


Коммунальщики Киева и правоохранители начали совместные проверки билетов в общественном транспорте. Теперь за фальшивые проездные документы могут задержать на месте.

За некомпостированный билет полагается штраф в размере 60 грн, а без билета – кроме штрафа еще оплатить и сам билет.

В столичных трамваях и троллейбусах каждый день ловят около двухсот "зайцев" – им выписывают штрафы на сумму около 12 тыс. грн. Контроллеры отмечают, что безбилетные пассажиры, которые не хотят платить, идут на разные уловки – показывают фальшивые документы или просто не компостируют билет.

Каждый контролер проходит специальные курсы, на которых учится избегать и разрешать конфликтные ситуации, но порой дипломатических навыков не достаточно, признается контролер Галина Анатолиевна. Тогда, по ее словам, на помощь приходит ее новый напарник – участковый офицер полиции Олег Иващенко.

"Люди, когда видят, что работник полиции работает совместно с контроллерами, начинают более корректно относиться к такой работе", – рассказал полицейский.

Определенных маршрутов проверки у контролеров нет, их главный козырь – внезапность. Согласно статистике коммунальщиков, в Киеве не платят за проезд 13% пасажиров, и их число с каждым годом уменьшается.
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