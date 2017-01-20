Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Транспорт
Куда в Киеве нужно жаловаться на сломанные маршрутки http://www.segodnya.ua/img/article/7902/85_main.1484928268.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/85_tn.1484928268.jpg Транспорт Чиновники проверяют техническое состояние транспорта в столице

Куда в Киеве нужно жаловаться на сломанные маршрутки

Сегодня, 18:02

Чиновники проверяют техническое состояние транспорта в столице

С перевозчиком, который не следит за техническим состоянием своих автобусов, могут разорвать договор
С перевозчиком, который не следит за техническим состоянием своих автобусов, могут разорвать договор. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В маршрутке №45, которая курсирует от метро "Дарница", в салоне уже несколько дней сломано сиденье, жалуется киевлянка Людмила Корнеева.

Между тем, в городе есть ведомство, которое контролирует техническое состояние машин. "Мы постоянно проводим плановые проверки на всех маршрутах столицы, обычно — раз в год. Но неплановые проверки проводятся гораздо чаще — в прошлом году их было более 200. Если пассажиры увидели сломанные сиденья, которые не ремонтируются длительное время или есть какие-либо другие замечания, они могут пожаловаться в контактный центр мэрии по телефону 15-51 или же обратиться в департамент транспортной инфраструктуры КГГА. Но обязательно нужно указать полный номер маршрута и номерные знаки непосредственно автобуса, где было замечено нарушение. И тогда с перевозчиками этого конкретного маршрута проведут профилактическую беседу по этому поводу и, конечно же, проведут проверку", – рассказал нам Сергей Савтыр, начальник коммунальной службы перевозок КГГА.

Если во время проверки факт подтвердится и в ближайшее время поломка не будет устранена, перевозчику маршрута наши проверяющие выпишут предписание. А если у перевозчика будет три подобных предписания – то с ними могут даже разорвать договор на перевозку пассажиров.
маршрутки, кгга, чиновники, пассажиры, контактный центр, техническое состояние
Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власть

Из-за неубранного снега и льда городские и районные инспекторы благоустройства составили 33 админпротокола

Киевских предпринимателей массово штрафуют за неубранный снег

Вчера, 12:51

Штраф сейчас может достигать 1700 гривен  

Власть

Петр Пантелеев. Фото: КГГА

В столице установили 57 теплопунктов, помогающих экономить тепловую энергию - Пантелеев

18 Января, 11:00

Оборудование помогает экономить энергоресурсы благодаря системе погодного регулирования

Люди

Смог в Киеве: из-за дымки порой не видно соседних домов

Смог в Киеве: как густой туман повлиял на жизнь столицы

18 Января, 10:29

Город заволокло густой дымкой, власти уверяют, что это не опасно

Коммуналка

"Царь-балкон" на Липской. Фото: facebook.com/borislav.bereza

В центре Киева прохожим угрожает очередной "царский балкон"

13 Января, 17:19

Конструкцию сфотографировал депутат Борислав Береза

Люди

Вопрос чиновнику: кто в Киеве отвечает за помощь одиноким старикам

13 Января, 14:54

Городские чиновники могут помочь людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации

Коммуналка

Коммунальщикам поручили исправить проблемы с отоплением

Заместитель Кличко проинспектировал квартиры киевлян, которые жаловались на низкую температуру

11 Января, 17:51

Коммунальщикам дали команду исправить технические проблемы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.