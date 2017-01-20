Куда в Киеве нужно жаловаться на сломанные маршрутки

В маршрутке №45, которая курсирует от метро "Дарница", в салоне уже несколько дней сломано сиденье, жалуется киевлянка Людмила Корнеева.

Между тем, в городе есть ведомство, которое контролирует техническое состояние машин. "Мы постоянно проводим плановые проверки на всех маршрутах столицы, обычно — раз в год. Но неплановые проверки проводятся гораздо чаще — в прошлом году их было более 200. Если пассажиры увидели сломанные сиденья, которые не ремонтируются длительное время или есть какие-либо другие замечания, они могут пожаловаться в контактный центр мэрии по телефону 15-51 или же обратиться в департамент транспортной инфраструктуры КГГА. Но обязательно нужно указать полный номер маршрута и номерные знаки непосредственно автобуса, где было замечено нарушение. И тогда с перевозчиками этого конкретного маршрута проведут профилактическую беседу по этому поводу и, конечно же, проведут проверку", – рассказал нам Сергей Савтыр, начальник коммунальной службы перевозок КГГА.

Если во время проверки факт подтвердится и в ближайшее время поломка не будет устранена, перевозчику маршрута наши проверяющие выпишут предписание. А если у перевозчика будет три подобных предписания – то с ними могут даже разорвать договор на перевозку пассажиров.