Линию скоростного трамвая в Киеве продлят с Борщаговки до станции метро "Дворец спорта"

Сегодня, 12:58

Ориентировочная дата завершения работ – 2019 год

Современные трамваи на Борщаговской линии
Современные трамваи на Борщаговской линии

"В 2017 году в Киеве продолжится строительство Борщаговской линии скоростного трамвая, чтобы продлить ее до станции метро "Дворец спорта". Об этом сообщил генеральный директор КП "Киевпастранс " Дмитрий Левченко.

По его словам, реализация этого проекта позволит увеличить пассажиропоток, который сейчас составляет более 100 тыс.человек, на 60% в сутки. "Кроме того, намерены начать реконструкцию транспортно-пересадочных узлов "Черниговская", "Петровка", "Контрактовая площадь" и строительство современной станции "ул.Генерала Потапова". Ориентировочная дата завершения работ – 2019 год. Также, в 2017-м планируем начать масштабное исследование трамвайных путей Левобережья с целью подготовки необходимой документации и смет для того, чтобы современные трамваи курсировали и на Левобережье", – сообщил Левченко.

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Напомним, в 2015 году "Киевпастранс" получил два современных низкопольных трамвая, в 2016 – 11. Весь полученный транспорт полностью соответствует необходимым нормам и новейшим европейским тенденциям. Среди него – 10 вагонов польского производства "PESA" и 3 отечественных "Электрон" (Львов).

Сейчас 13 единиц подвижного состава эксплуатируются в депо им. Шевченко на трамвайных маршрутах №№1,2,3.

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Подвижной состав сверхбольшой вместимости бесшумный, имеет 100% уровень низкого пола и пандус для людей с ограниченными возможностями. Все детали салона, в том числе обшивка кресел, выполнены из негорючих материалов. Транспорт оборудован внешними и внутренними видеокамерами, системами обогрева и кондиционирования пассажирского салона и кабины водителя. Особенностью трамваев "четвертого поколения" является возможность бесплатной зарядки гаджетов и подключение к Wi-FI.
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Автор:

Светлана Станисевич

Источник:

"Сегодня"

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