Метро на Троещину: когда построят и за чей счет

Сегодня, 06:27

Все зависит от процентных ставок, по которым будут финансировать проект

Фото: метрополитен
Фото: метрополитен

Технико-экономическое обоснование для строительства 4-й линии метрополитена на жилой массив Выгуровщина-Троещина в Киеве уже разрабатывается китайской компанией China Railway International Group. Об этом сообщила директор Украинской ассоциации Шелкового пути Silk Link Ирина Никорак в интервью Укринформу.

"Китайцы предлагают сотрудничество на условиях 85% от стоимости проекта за счет привлечения китайских денег, и 15% – из бюджета города Киева. При таких условиях они хотят выступать генподрядной организацией", – сказала Никорак.

Это, по словам Никорак, очень интересно для Киева, но все зависит от процентных ставок, по которым китайцы будут финансировать проект.

"Если ставка будет высокой, это не выгодно, так как окупаемость метрополитена составляет более 15/20 лет, что дает нагрузку на городской бюджет. Условия, процентные ставки, сроки возврата средств, все это еще находится в процессе согласования, и ведутся переговоры", – добавила она.

Летом или осенью этого года должно быть разработано технико-экономическое обоснование, и в следующем году должна начаться активная фаза строительных работ, если стороны придут к взаимопониманию.

Ранее сообщалось, что КГГА договорилась с китайской компанией China Railway International Group (CRIG) о строительстве Подольско-Выгуровской линии метрополитена на жилой массив Выгуровщина-Троещина.
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