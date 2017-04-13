ФОТОФАКТ. На станции метро "Левобережная" исчезло панно с видом Киева

На станции метро "Левобережная" исчезло панно, которое появилось в вестибюле станции после его ремонта. Теперь вместо вида Киева — закрытые окна.

Фото: И. Ковальчук

Как выяснила "Сегодня", панно исчезло временно. "Это экспериментальное панно. Оно было установлено после ремонта в вестибюле станции, но его пришлось демонтировать. Дизайнеры будут его дорабатывать, оно должно стать четче и хорошо просматриваться.

После ремонта. Фото: abcnews.go.com

После этого его установят обратно, уже перед началом Евровидения. Задумка дизайнера в том, чтобы в каждом из двух вестибюлей станции пассажиры смогли полюбоваться видами правого и левого берегов Киева", — сообщили нам в Киевском метрополитене.