ФОТОФАКТ. На станции метро "Левобережная" исчезло панно с видом Киева

Сегодня, 12:20

В метро рассказали, куда делся новый арт-объект

Вместо панно - пустые окна. Фото: И.Ковальчук
Вместо панно - пустые окна. Фото: И.Ковальчук

На станции метро "Левобережная" исчезло панно, которое появилось в вестибюле станции после его ремонта. Теперь вместо вида Киева — закрытые окна.

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Фото: И. Ковальчук

Как выяснила "Сегодня", панно исчезло временно. "Это экспериментальное панно. Оно было установлено после ремонта в вестибюле станции, но его пришлось демонтировать. Дизайнеры будут его дорабатывать, оно должно стать четче и хорошо просматриваться.

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После ремонта. Фото: abcnews.go.com

После этого его установят обратно, уже перед началом Евровидения. Задумка дизайнера в том, чтобы в каждом из двух вестибюлей станции пассажиры смогли полюбоваться видами правого и левого берегов Киева", — сообщили нам в Киевском метрополитене.
метро, дизайнеры, левобережная, станции, пассажиры
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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