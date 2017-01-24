На въездах в Киев разблокировали движение

Сегодня, 20:58

Движение автотранспорта на подъездных путях к столице осуществляется без ограничений

facebook.com/Авто-Евро-Сила
facebook.com/Авто-Евро-Сила

Движение транспорта на въездах в Киев полностью возобновлено, сообщило в Facebook Госагентство автомобильных дорог Укравтодор.

"Движение транспорта возобновлено! Движение автотранспорта на подъездных путях к г. Киеву осуществляется без ограничений. Это касается автомобильных дорог государственного значения: М-03 Киев – Харьков – Довжанский, км 18; М-05 Киев – Одесса, км 13 (пгт. Чабаны); М-06 Киев – Чоп, км 19; М-07 Киев – Ковель – Ягодин, 19 км", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня автомобилисты устроили акции протеста на въездах в Киев. Они требовали от властей принять закон об урегулировании транзита и временного ввоза автомобилей из-за рубежа.
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Источник:

"Сегодня"

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